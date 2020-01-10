4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кремль и Торговая площадь

Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах возводился Суздаль и кто жил в нем раньше. Покажу Торговые ряды, Зарядье и живописный вид на речку Каменку. Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем. Кроме того, вы заглянете в избу купца Табашникова и рассмотрите Успенскую, Никольскую и Христорождественскую церкви.

Суздаль как на ладони

Гуляя по кинематографическим местам города, вы увидите «домик Бальзаминова». А в Ризположенском монастыре XIII века услышите о преподобной Ефросинье Суздальской и, по желанию, подниметесь к звоннице, чтобы насладиться чудесными панорамами. Зайдете в Александровский монастырь, возведенный в 1240 году Александром Невским, и посетите одну из самых живописных точек города, откуда открывается великолепный вид на Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит непринужденное общение. Экскурсия проходит в формате дружеской беседы, темы которой мы выбираем в зависимости от ваших интересов.