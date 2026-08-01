4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Суздале - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможно насладиться атмосферой древнего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Торговая площадь
Архиерейское подворье
Рождественский собор
Изба купца Табашникова
Успенская церковь
Никольская церковь
Христорождественская церковь
Ризположенский монастырь
Александровский монастырь
Покровский монастырь
Спасо-Ефимьев монастырь
Описание экскурсии
Кремль и Торговая площадь
Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах возводился Суздаль и кто жил в нем раньше. Покажу Торговые ряды, Зарядье и живописный вид на речку Каменку. Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем. Кроме того, вы заглянете в избу купца Табашникова и рассмотрите Успенскую, Никольскую и Христорождественскую церкви.
Суздаль как на ладони
Гуляя по кинематографическим местам города, вы увидите «домик Бальзаминова». А в Ризположенском монастыре XIII века услышите о преподобной Ефросинье Суздальской и, по желанию, подниметесь к звоннице, чтобы насладиться чудесными панорамами. Зайдете в Александровский монастырь, возведенный в 1240 году Александром Невским, и посетите одну из самых живописных точек города, откуда открывается великолепный вид на Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто любит непринужденное общение. Экскурсия проходит в формате дружеской беседы, темы которой мы выбираем в зависимости от ваших интересов.
Организационные детали
Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Входной билет на колокольню оплачивается отдельно (посещение по желанию) — 100 рублей с человека
При наличии транспорта можно отправиться в село Кидекша в четырех километрах от Суздаля и увидеть старейший в центральной России каменный храм Бориса и Глеба
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Суздаль, Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2619 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я гид по Суздалю. А еще артист, поэтому иногда бываю на гастролях. С радостью покажу вам самые интересные места нашего древнего города и расскажу о них занимательные факты. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Спасибо Александру за интересную и познавательную экскурсию по Суздалю. За 2 часа прогулки по центру города мы увидели основные достопримечательности, услышали интересные рассказы, узнали новые факты о городе и его истории. Александр рассказывал очень увлеченно, передав эту увлеченность и нам. Спасибо большое за чудесный день.
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Марианна
Александр владеет большим обьемом исторической информации, на любой наш вопрос был ответ. 2 часа пролетели быстро и незаметно. жаль не успели сьездить в Кидекшу, хотя планировали. Значит обязательно вернёмся. Сам маршрут позволяет обойти основые церкви в центре Суздаля.
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С
Светлана
Огромное спасибо Александру за экскурсию по Суздалю. Мы прошли по по интересному маршруту, узнали много истории и фактов, просто поболтали о городе, подача материала легкая и запоминающая.
+2
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А
Антон
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по Суздалю! Чувствуется глубокое знание города и искренняя любовь к своему делу. Узнали очень много нового, посмотрели на привычные места под совершенно другим углом. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
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Николай
Необычная подача материала, не через призму бесконечных дат, чисел, фамилий и родственных связей князей, царей и бояр, а скорее через ощущение всего города и его населения в разрезе эпохи.
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Милена
Очень понравилась экскурсия!!
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