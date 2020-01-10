4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, история и легенды старинного города на обзорной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Вы увидите кремль, древние площади и монастыри Суздаля и узнаете, почему его облик почти не подвластен времени.

Я помогу раскрыть разные грани этого удивительного города: историческую, кинематографическую, музейную и художественно-эстетическую.

А также понять, в чем секрет его особенного обаяния.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий

Что вас ожидает

Кремль и Торговая площадь
Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах возводился Суздаль и кто жил в нем раньше. Покажу Торговые ряды, Зарядье и живописный вид на речку Каменку. Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем. Кроме того, вы заглянете в избу купца Табашникова и рассмотрите Успенскую, Никольскую и Христорождественскую церкви.

Суздаль как на ладони
Гуляя по кинематографическим местам города, вы увидите «домик Бальзаминова». А в Ризположенском монастыре XIII века услышите о преподобной Ефросинье Суздальской и, по желанию, подниметесь к звоннице, чтобы насладиться чудесными панорамами. Зайдете в Александровский монастырь, возведенный в 1240 году Александром Невским, и посетите одну из самых живописных точек города, откуда открывается великолепный вид на Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит непринужденное общение. Экскурсия проходит в формате дружеской беседы, темы которой мы выбираем в зависимости от ваших интересов.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Входной билет на колокольню оплачивается отдельно (посещение по желанию) — 100 рублей с человека
  • При наличии транспорта можно отправиться в село Кидекша в четырех километрах от Суздаля и увидеть старейший в центральной России каменный храм Бориса и Глеба
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий
Суздаль заповедный и настоящий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я гид по Суздалю. А еще артист, поэтому иногда бываю на гастролях. С радостью покажу вам самые интересные места нашего древнего города и расскажу о них занимательные факты. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
От всей нашей компании большое спасибо Александру за проведенную экскурсию. Понравился как сам город с его историей так время проведенное на экскурсии. Осталось желание вернуться еще раз в Суздаль, т.к. одного дня очень мало.
7 января 2020
Спасибо Александру за интересный рассказ и возможность выбора маршрута. Не первый раз в Суздале, но каждый раз видим его с новой стороны.
6 января 2020
Очень понравилась обзорная по Суздалю!Интересно,познавательно,увлекательно и молодежи и людям постарше. Александр замечательный разказчик,обладающий знаниями в различных областях(история ,архитектура,религия и т п),подаёт информацию доступно,в форме дружеской беседы.Замечательно провели время в древнем Суздале.Спасибо за доброжелательность и внимательное отношение . Всем рекомендуем именно Александра!
6 января 2020
От экскурсии получили большое удовольствие! Гид Александр - очень интересный рассказчик и замечательный человек. Спасибо ему огромное! Очень рекомендую всем, с ним Суздаль вы откроете для себя настолько разносторнним, что захочется приехать сюда ещё и не раз! 3 часа пролетели незаметно и от общения остались только положительные эмоции!

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