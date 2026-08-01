4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Суздале - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но всё же возможно насладиться атмосферой древнего города.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите кремль, древние площади и монастыри Суздаля. Узнаете, почему его облик почти не подвластен времени. Погружение в историю города через посещение Архиерейского подворья, Рождественского собора и других памятников. Откроете для себя кинематографические места, такие как «домик Бальзаминова», и насладитесь панорамами с колокольни Ризположенского монастыря. В завершение, посетите Александровский монастырь и полюбуйтесь видами на Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кремль и Торговая площадь

Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах возводился Суздаль и кто жил в нем раньше. Покажу Торговые ряды, Зарядье и живописный вид на речку Каменку. Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем. Кроме того, вы заглянете в избу купца Табашникова и рассмотрите Успенскую, Никольскую и Христорождественскую церкви.

Суздаль как на ладони

Гуляя по кинематографическим местам города, вы увидите «домик Бальзаминова». А в Ризположенском монастыре XIII века услышите о преподобной Ефросинье Суздальской и, по желанию, подниметесь к звоннице, чтобы насладиться чудесными панорамами. Зайдете в Александровский монастырь, возведенный в 1240 году Александром Невским, и посетите одну из самых живописных точек города, откуда открывается великолепный вид на Покровский и Спасо-Ефимьев монастыри.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит непринужденное общение. Экскурсия проходит в формате дружеской беседы, темы которой мы выбираем в зависимости от ваших интересов.

Организационные детали