Суздаль: от викингов до Бальзаминова

Обзорная экскурсия по центральной части города с профессиональными гидами

Когда-то в Суздале было два центра — Кремль и Торговая площадь.

По ним мы и отправимся гулять! Вы увидите яркие посадские церкви, пряничные домики и питейные заведения 19 века.

А мы расскажем, какие товары предлагали местные купцы, чем интересовались покупатели и без чего нельзя было уехать с ярмарки.

Раскроем достоверную историю города и приправим ее долей юмора.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Атмосфера русской сказки

«Булыжная мостовая, Гостиный двор с колоннадою да веселые торговки с лотков», — Суздаль остается верен себе уже много столетий. Вы увидите остатки средневековых валов, белокаменный собор Рождества Богородицы и каменные палаты 16 века. Прогуляетесь по старейшей улице города, послушаете суздальские куранты и загадаете желание у самой красивой церкви города.

О Суздале — занимательно и с любовью

Вы разберетесь, кто и когда основал город, какого рода Суздаль и что значит это непонятное слово. Пересчитаете все звезды на самом древнем храме города и узнаете его историю, погрузитесь во времена допетровской Руси и услышите интересные факты о викингах. Кроме того, мы расскажем о местных кладах и поможем разгадать тайны современных наличников.

Организационные детали

  • Программа не предполагает посещение музеев
  • Экскурсию для вас проведет кто-то из нас: Сергей или Екатерина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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