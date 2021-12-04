Что вас ожидает

Атмосфера русской сказки

«Булыжная мостовая, Гостиный двор с колоннадою да веселые торговки с лотков», — Суздаль остается верен себе уже много столетий. Вы увидите остатки средневековых валов, белокаменный собор Рождества Богородицы и каменные палаты 16 века. Прогуляетесь по старейшей улице города, послушаете суздальские куранты и загадаете желание у самой красивой церкви города.

О Суздале — занимательно и с любовью

Вы разберетесь, кто и когда основал город, какого рода Суздаль и что значит это непонятное слово. Пересчитаете все звезды на самом древнем храме города и узнаете его историю, погрузитесь во времена допетровской Руси и услышите интересные факты о викингах. Кроме того, мы расскажем о местных кладах и поможем разгадать тайны современных наличников.

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