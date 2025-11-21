«Суздаль - сокровища Золотого кольца России»: индивидуальная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с его монастырями, Кремлем и уникальной архитектурой. Узнайте историю города-музея и увидите главные достопримечательности, сохранившие дух старины.
Описание экскурсии
Суздаль:
- древние монастыри и история города-музея.
- Откройте для себя Суздаль — уникальный город-музей под открытым небом, где сохранилась атмосфера древней Руси. Вы познакомитесь с богатой историей одного из древнейших городов России, увидите великолепные памятники архитектуры и погрузитесь в особый мир православных монастырей.
- Архитектурное наследие Суздаля.
- Вас ждет знакомство с ключевыми достопримечательностями города: от древнего Кремля и монастырских ансамблей до купеческих домов и музеев. Вы увидите уникальные храмы, сохранившиеся с разных исторических периодов, и узнаете о жизни города на протяжении тысячелетий. Важная информация: Входные билеты в музеи покупаются только на месте в присутствии гида.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Рождественский собор
- Торговая площадь и Торговые ряды
- Ризоположенский монастырь
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Спасо-Преображенский собор
- Музей деревянного зодчества
- Улицы Кремлевская и Стромынка
- Смотровые площадки с панорамой города
- Берег реки Каменки
- Дегустационный зал медовухи
- Входоиерусалимская и Пятницкая церкви
- Никольская церковь
- Дом купца Калашникова
- Памятник Алексею Лебедеву
- Красная площадь
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Входные билеты в музеи покупаются только на месте в присутствии гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 241 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
21 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид! Прекрасные впечатления от знакомства с Жемчужиной Золотого Кольца! Однозначно рекомендую!
Е
Елена
7 ноя 2025
Очень интересная подача материала.
Много нового узнали, много интересных фактов.
Экскурсия прошла на одном дыхании.
П
Полина
3 ноя 2025
Прекрасный гид, очень знающий, на все вопросы отвечал, подача информации легкая и занимательная. Будем рекомендовать 👍
К
Киселева
24 окт 2025
Совершенно потрясающая экскурсия с Вадимом, отлично вовлекает в рассказ, порождает интерес к истории. Горячо рекомендую и огромное спасибо!
Е
Елена
21 окт 2025
Гид была Лариса,очень влюбленная в Суздаль,никаких нареканий к ней нет,все по графику,с комфортом для группы,рекомендую данную экскурсию и гида 👍🌺💐
Н
Наталья
20 окт 2025
Очень все понравилось, экскурсия, гид, город, люди, экскурсия очень информативная, спасибо гиду, благодаря ему мы полюбили этот город!!!
А
Артем
16 окт 2025
Экскурсовод прекрасный,рекомендую всем! Не теряйте время на других,лучше Вадима вы не найдете!
Я
Яна
14 окт 2025
Очень понравился гид, три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Узнали историю города.
Е
Елена
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и город и интереснейший рассказ гида Ольги! Исторические факты, знакомство с Кремлем и незабываемыми монастырями Суздали произвели большое впечатление на нас. И, да, после такого гостеприимства хочется вернутся в Суздаль еще! Ольга удовлетворяла наше любопытство, отвечала на все вопросы, экскурсия очень познавательная и душевная!
П
Полина
12 окт 2025
Благодарим за прекрасное сопровождение и интересный рассказ! Настоящий профессионал с любовью о родных местах!
Е
Евгения
11 окт 2025
Прекрасный гид!
Тембр голоса просто завораживает, такое ощущение, что окунаешься в древний Суздаль с персональным историком. Добавляют атмосферы цитаты на старославянском) есть место и юмору и заботе о группе - я замёрзла, Вадим подсказал, где можно утеплиться.
Мы очень довольны, спасибо
Е
Евгения
9 окт 2025
Отличный способ познакомиться с городом! Экскурсия возможна как на личном автомобиле, так и на машине гида. Это особенно удобно, если вы впервые в Суздале. Вадим — замечательный рассказчик, который искренне
Я
Яна
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по Суздалю. Познавательная и интересная экскурсия с гидом Ларисой. Ознакомились с достопримечательностями города, его историей. Время пролетело очень быстро и незаметно.
О
Оксана
24 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Было очень познавательно. Вадим скорректировал время и программу под наши пожелания. Выдал нам наушники, поэтому можно было идти в комфортном темпе и слушать экскурсию. Был корректен и терпелив к нашим задержкам у сувенирах по пути.
Е
Екатерина
22 сен 2025
Увидели город очень понравилась экскурсия.
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 7 чел.
Интересная прогулка по Суздалю
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.