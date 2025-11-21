«Суздаль - сокровища Золотого кольца России»: индивидуальная экскурсия

В Виктор Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид! Прекрасные впечатления от знакомства с Жемчужиной Золотого Кольца! Однозначно рекомендую!

Е Елена Очень интересная подача материала.

Много нового узнали, много интересных фактов.

Экскурсия прошла на одном дыхании.

П Полина Прекрасный гид, очень знающий, на все вопросы отвечал, подача информации легкая и занимательная. Будем рекомендовать 👍

К Киселева Совершенно потрясающая экскурсия с Вадимом, отлично вовлекает в рассказ, порождает интерес к истории. Горячо рекомендую и огромное спасибо!

Е Елена Гид была Лариса,очень влюбленная в Суздаль,никаких нареканий к ней нет,все по графику,с комфортом для группы,рекомендую данную экскурсию и гида 👍🌺💐

Н Наталья Очень все понравилось, экскурсия, гид, город, люди, экскурсия очень информативная, спасибо гиду, благодаря ему мы полюбили этот город!!!

А Артем Экскурсовод прекрасный,рекомендую всем! Не теряйте время на других,лучше Вадима вы не найдете!

Я Яна Очень понравился гид, три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Узнали историю города.

Е Елена Очень понравилась экскурсия и город и интереснейший рассказ гида Ольги! Исторические факты, знакомство с Кремлем и незабываемыми монастырями Суздали произвели большое впечатление на нас. И, да, после такого гостеприимства хочется вернутся в Суздаль еще! Ольга удовлетворяла наше любопытство, отвечала на все вопросы, экскурсия очень познавательная и душевная!

П Полина Благодарим за прекрасное сопровождение и интересный рассказ! Настоящий профессионал с любовью о родных местах!

Е Евгения Прекрасный гид!

Тембр голоса просто завораживает, такое ощущение, что окунаешься в древний Суздаль с персональным историком. Добавляют атмосферы цитаты на старославянском) есть место и юмору и заботе о группе - я замёрзла, Вадим подсказал, где можно утеплиться.

Мы очень довольны, спасибо

Е Евгения читать дальше любит свой город. Он не перегружает информацией с датами, которые сложно запомнить после двух часов. Кроме того, он даёт полезные советы по бытовым вопросам: где вкусно поесть, куда ещё можно сходить самостоятельно и так далее. Рекомендую! Отличный способ познакомиться с городом! Экскурсия возможна как на личном автомобиле, так и на машине гида. Это особенно удобно, если вы впервые в Суздале. Вадим — замечательный рассказчик, который искренне

Я Яна Очень понравилась экскурсия по Суздалю. Познавательная и интересная экскурсия с гидом Ларисой. Ознакомились с достопримечательностями города, его историей. Время пролетело очень быстро и незаметно.

О Оксана Очень понравилась экскурсия. Было очень познавательно. Вадим скорректировал время и программу под наши пожелания. Выдал нам наушники, поэтому можно было идти в комфортном темпе и слушать экскурсию. Был корректен и терпелив к нашим задержкам у сувенирах по пути.