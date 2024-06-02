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одном дыхании, прогулка была познавательной и интересной. Анастасия ответила на все наши многочисленные вопросы о городе, о его прошлом и настоящем. Мы заглянули в разные уголки, полюбовались городом со смотровых площадок, узнали секреты градостроения, городские легенды и были приятно удивлены, сколько всего вмещает в себя история небольшого города., и что не все то Кремль, что стена. закончилось все дегустацией отличнейшей медовухи и покупкой огуречного варенья. Всем советуем обращаться к ней, если хотите с пользой провести время в Суздале.