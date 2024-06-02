Никольская церковь

Найдено 8 экскурсий в категории «Никольская церковь» в Суздале, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Нашим гидом была Анастасия, человек знающий и любящий свой город. С ней обзорное путешествие длиной в два часа прошло на
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    одном дыхании, прогулка была познавательной и интересной. Анастасия ответила на все наши многочисленные вопросы о городе, о его прошлом и настоящем. Мы заглянули в разные уголки, полюбовались городом со смотровых площадок, узнали секреты градостроения, городские легенды и были приятно удивлены, сколько всего вмещает в себя история небольшого города., и что не все то Кремль, что стена. закончилось все дегустацией отличнейшей медовухи и покупкой огуречного варенья. Всем советуем обращаться к ней, если хотите с пользой провести время в Суздале.

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    У нас был очень профессиональный экскурсовод. Увы, мы были с детьми, и ЗАРАНЕЕ просили организаторов учесть этот момент. Когда накануне
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    созвонились с нашим экскурсоводом у нее не было информации о составе нашей группы и о наших пожеланиях. Предполагаю, что поэтому маршрут был монастыри-церкви и канонизация. А мы ожидали совсем иного. Понимаю, что работать с детьми сложно. Я - требовательный клиент, так как сама много знаю и стараюсь увлечь знаниями своих детей. Считаю, что надо более профессионально "запаковывать" знания, когда экскурсия заявлена как интерактивная. Либо, ставить ограничение на возраст.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Огромное спасибо экскурсоводу Марине за классную экскурсию! Очень содержательно, интересно и увлекательно! Марина учла наши пожелания (мы буквально час назад
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    были на другой экскурсии) и она скорректировала материал с учетом уже наших интересов! Но даже несмотря на то, что мы уже были знакомы с городом, Марина рассказала нам очень много интересных фактов, которых мы не слышали! Она очень глубоко знает материал и рассказывает безумно подробно и интересно! Рекомендуем!

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Нашим гидом был Кирилл Ф. Замечательно рассказывал. Все было интересно детям и нам! Спасибо за историю!
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень хорошо прошла экскурсия, не напряжно, не заумно, в игровой форме, с большой любовью и уважением к Суздалю.
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Суздаль в контексте русской истории
    Экскурсия организована нестандартные. Много узнали интересных фактов, нетривиальная подача информации. Тёплая и добрая атмосфера во время экскурсии. Огромное спасибо!
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Заказ был передан Ларисой другому экскурсоводу -Галине. Необыкновенно содержательный рассказ, посещение всех значимых достопримечательностей Суздаля с погружением в историю средневековой
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    Руси. Очень понравилось изложение, последовательность и структурированность рассказа. За 3 часа получили огромное информационное содержание и духовное наслаждение от увиденного. Будьте готовы пройти около 10 км чтобы увидеть все самое интересное. Сбитень на женском подворье был великолепен. Благодарю

  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Отличная обзорная экскурсия, спасибо!
  • А
    Алина
    21 апреля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был
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    продуман до мелочей и охватил самые живописные уголки города. Определенно рекомендуем всем, кто хочет окунуться в историю Суздаля и насладиться его непередаваемыми красотами!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Никольская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Древний Суздаль - град медовый
  2. Суздаль в контексте русской истории
  3. Суздаль заповедный и настоящий
  4. Суздальская старина: знакомство с городом
  5. Легенды и предания суздальской земли
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Никольская церковь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 600 до 7 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 470 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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