О Оксана Суздаль: дух древнего города Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!

И Ирина Нескучный Суздаль Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!

М Мария Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!

А Анастасия Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором читать дальше только Кремль и древние монастыри. Мы зашли в гончарную мастерскую и увидели, как в руках мастера создаются горшки из белой глины, поднялись на смотровые площадки, с которых открываются красивые виды, послушали запахи лекарственных трав на "аптекарской клумбе", увидели старинную резьбу на домах. Илья отвечал на наши вопросы, был внимательным. Спасибо за экскурсию! P.s. хотелось бы побольше исторических фактов о городе в целом Ездили недавно в Суздаль и решили заказать экскурсию у Ильи. Он провёл нас по самым интересным местам города, показал не

Е Екатерина Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Были на экскурсии вчетвером - с мужем и его родителями. Экскурсия прошла замечательно, в комфортном для родителей темпе, незаметно, за 2,5 часа обошли весь Суздаль. Спасибо Марине за классную и интересную экскурсию!

А Антон Добро пожаловать в Суздаль Очень интересно и познавательно! История о городе в далёком, недалёком прошлом захватила!

В Вера Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси С Мариной было всё легко и интересно. Даже ветреная погода не помешала нам любоваться городом и получать увлекательную информацию о нем. Было много интересных и запоминающихся фактов. Спасибо!

N Natalya Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором Огромное спасибо Илье за душевную и познавательную прогулку по Суздалю! Экскурсия была лёгкой и понятной.

Б Борис Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором Все как написано"…. легко познавательно с юмором."