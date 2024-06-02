Светлогорск — один из самых привлекательных городов Балтийского побережья. Сегодня это уютный приморский курорт с немецким колоритом, живительным воздухом и богатой историей.
Мы прогуляемся по бывшему Раушену, увидим его ключевые символы и поймём, за что курорт — единственный в России! — получил статус Cittaslow от Ассоциации медленных городов.
Мы прогуляемся по бывшему Раушену, увидим его ключевые символы и поймём, за что курорт — единственный в России! — получил статус Cittaslow от Ассоциации медленных городов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы послушаете историю превращения деревни Раушен в город Светлогорск.
Узнаете:
- Как поселение рыбаков стало одним из крупнейших курортов Балтийского моря
- Как сюда добирались до появления железных дорог
- Чем курорт так сильно привлекал немецкую аристократию
- Где жили туристы до строительства пансионатов
- Почему отдых у озера был популярнее морского пляжа
- Как с Раушеном связан немецкий писатель Томас Манн
- Почему во время Второй мировой войны город практически не пострадал
И многое другое!
Гуляя по городу, вы полюбуетесь будто сошедшими с открыток зданиями. Поймёте, чем Светлогорск завоевывает любовь у современных путешественников, и выясните, за что он получил звание Cittaslow от Ассоциации медленных городов.
Увидите:
- Лютеранскую кирху и католическую капеллу «Мария — Звезда моря»
- Одно из самых популярных городских мест отдыха — Лиственничный парк
- Место, где находился первый спуск на променад. Поговорим, чем отличаются променады тогда и сейчас.
- Курхаус и водонапорную башню — самые узнаваемые символы Светлогорска. Разберёмся в их предназначении.
- Макет средневекового Кёнигсберга — рассмотрим его и обсудим, причём тут Гофман
И ещё многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Можно провести экскурсию в индивидуальном формате, только для вашей компании (до 5 человек) — стоимость 6500 руб.
- После прогулки вы получите в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
2 июня 2024
Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
Татьяна
29 мая 2024
Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.
Н
Наталья
22 мая 2024
Отлично составлен маршрут и рассказ по маршруту. Экскурсовод Мария профессионально провела экскурсию. Было очень интересно и познавательно и незаметно пролетело время на экскурсии. Спасибо огромное!
Е
Елена
18 мая 2024
Большой плюс в мини - группе как в передвижении, так и в объёме дополнительной информации. Подходит для любого возраста, не утомительно. Организаторам СПАСИБО!!!!!
Светлана
15 мая 2024
Спасибо Марии за познавательную,информационную, душевную экскурсию! Сразу заметно, что Мария любит город и с любовью рассказывает о нём, об известных людях города, о достопримечательностях разных периодов! Большая благодарность Марии и вашей компании за знакомство со Светлогорском!!! Мы вернёмся, но уже с друзьями, которые не были в Калининградской области!
Е
Егор
10 мая 2024
Кристина замечательный экскурсовод. Очень рекомендую!
Е
Елена
29 апр 2024
Экскурсия отличная! Маршрут очень интересный и познавательный. Спасибо!
Ю
Юлия
29 апр 2024
Экскурсия была очень сухой и «казненной», много долгих молчаливых переходов от локации к локации. Возможно, это издержки места работы гида- музей, где тихо ходят от экспоната к экспонату. Как правило, гиды стараются не терять связь с участниками, добавлять информацию из путеводителей своими знаниями, историями, и их экскурсия выходит цельной. Эта вышла как лоскутное одеяло
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия!
Хочу с Вами поделиться, каким образом я подбираю гидов в свою команду) Все гиды в моей команде -
Хочу с Вами поделиться, каким образом я подбираю гидов в свою команду) Все гиды в моей команде -
С
Светлана
25 апр 2024
Экскурсия очень понравилась, конструктивный и интересный рассказ
Н
Наталья
16 апр 2024
14 апреля нам с мужем посчастливилось посетить экскурсию *Променад по Светлогорску в мини-группе* Нас с мужем было двое в группе, экскурсию вела очаровательная Мария. Нам очень повезло с гидом, Мария очень любит свой город, рассказала много интересных фактов и легенд. Потрясающий город, потрясающий гид, прекрасная погода - всё сложилось! Удачи Марии во всем! И,конечно, мы рекомендуем эту экскурсию.
Елена
14 апр 2024
Экскурсию по Светлогорске нам провела Мария, было познавательное, материал подан емко, без «воды», только самое интересное, а увиденные уютные домики, коттеджи и виллы никого из нас не оставили равнодушными.
Ульяна
12 апр 2024
Нам понравилось, приятный гид, много информации знает вне своего маршрута.
М
Мария
11 апр 2024
Большое спасибо Марии за экскурсию: было интересно и легко. Отдельная благодарность за рассказ о Германе Брахерте и его доме-музее.
казакова
7 апр 2024
Рекомендую, интересно!
Мария, спасибо за рассказ!
Пунктуальна!
Мария, спасибо за рассказ!
Пунктуальна!
Вероника
5 апр 2024
Отличная приятная прогулка, как я и хотела неспешно и размеренно, по уютному маршруту.
Рассказ гида Марии был интересным и подсветил основные значимые моменты Светлогорска, благодаря этому город очень понравился! Спасибо!
Рассказ гида Марии был интересным и подсветил основные значимые моменты Светлогорска, благодаря этому город очень понравился! Спасибо!
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