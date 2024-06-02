Светлогорск — один из самых привлекательных городов Балтийского побережья. Сегодня это уютный приморский курорт с немецким колоритом, живительным воздухом и богатой историей. Мы прогуляемся по бывшему Раушену, увидим его ключевые символы и поймём, за что курорт — единственный в России! — получил статус Cittaslow от Ассоциации медленных городов.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы послушаете историю превращения деревни Раушен в город Светлогорск.

Узнаете:

Как поселение рыбаков стало одним из крупнейших курортов Балтийского моря

Как сюда добирались до появления железных дорог

Чем курорт так сильно привлекал немецкую аристократию

Где жили туристы до строительства пансионатов

Почему отдых у озера был популярнее морского пляжа

Как с Раушеном связан немецкий писатель Томас Манн

Почему во время Второй мировой войны город практически не пострадал

И многое другое!

Гуляя по городу, вы полюбуетесь будто сошедшими с открыток зданиями. Поймёте, чем Светлогорск завоевывает любовь у современных путешественников, и выясните, за что он получил звание Cittaslow от Ассоциации медленных городов.

Увидите:

Лютеранскую кирху и католическую капеллу «Мария — Звезда моря»

Одно из самых популярных городских мест отдыха — Лиственничный парк

Место, где находился первый спуск на променад. Поговорим, чем отличаются променады тогда и сейчас.

Курхаус и водонапорную башню — самые узнаваемые символы Светлогорска. Разберёмся в их предназначении.

Макет средневекового Кёнигсберга — рассмотрим его и обсудим, причём тут Гофман

И ещё многое другое!

Организационные детали