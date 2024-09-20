1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
4 окт в 17:15
1 190₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
4 окт в 10:00
7 окт в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе»
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 10:00
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
1 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 сентября 2024Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
- ННаталья19 сентября 2024Не очень интересная экскурсия - сухие факты, даты и старые фото, хочется больше интересных историй и местного колорита. Городок очень интересный.
- ААнастасия18 сентября 2024Безумно понравилась экскурсия! Девушка рассказывала очень интересно, захватывающее даже. Не скучно было, ловили каждое слово. Спасибо огромное!
- ММарфа16 сентября 2024Рада, что пошли на эту экскурсию прямо в первый же день в Светлогорске - теперь интереснее будет ходить по улицам. Приятный маршрут по основным архитектурным достопримечательностям, гид Мария непринужденно и при этом познавательно рассказывает. Спасибо!
- ИИрина9 сентября 2024Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
- ЕЕлена8 сентября 2024Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Мозаичный путь»
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