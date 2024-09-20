Е Елена Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря читать дальше Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую! Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о

Н Наталья Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Не очень интересная экскурсия - сухие факты, даты и старые фото, хочется больше интересных историй и местного колорита. Городок очень интересный.

А Анастасия Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Безумно понравилась экскурсия! Девушка рассказывала очень интересно, захватывающее даже. Не скучно было, ловили каждое слово. Спасибо огромное!

М Марфа Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Рада, что пошли на эту экскурсию прямо в первый же день в Светлогорске - теперь интереснее будет ходить по улицам. Приятный маршрут по основным архитектурным достопримечательностям, гид Мария непринужденно и при этом познавательно рассказывает. Спасибо!

И Ирина Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!