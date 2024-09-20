Мозаичный путь – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мозаичный путь» в Светлогорске, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
41 отзыв
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
4 окт в 17:15
1 190 за человека
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
4 окт в 10:00
7 окт в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе»
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 10:00
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
1 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
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    Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую!

    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Не очень интересная экскурсия - сухие факты, даты и старые фото, хочется больше интересных историй и местного колорита. Городок очень интересный.
    Не очень интересная экскурсия - сухие факты, даты и старые фото, хочется больше интересных историй и местного колорита. Городок очень интересный
  • А
    Анастасия
    18 сентября 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Безумно понравилась экскурсия! Девушка рассказывала очень интересно, захватывающее даже. Не скучно было, ловили каждое слово. Спасибо огромное!
  • М
    Марфа
    16 сентября 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Рада, что пошли на эту экскурсию прямо в первый же день в Светлогорске - теперь интереснее будет ходить по улицам. Приятный маршрут по основным архитектурным достопримечательностям, гид Мария непринужденно и при этом познавательно рассказывает. Спасибо!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Мозаичный путь»

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  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в октябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Мозаичный путь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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