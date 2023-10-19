Куршская коса из Светл
Мы посетим уникальный объект Всемирного наследия Юнеско. Невероятные ландшафты Куршской косы простираются на сотни километров, вплоть до Литвы.
Здесь можно встретить диких зверей, уже привыкших к людям, прогуляться по эко-тропам с необычными природными явлениями и рукотворными дюнами. Вы увидите таинственный «Танцующий лес» и полюбуетесь панорамой Балтийского моря с высоты Эфа.
Здесь можно встретить диких зверей, уже привыкших к людям, прогуляться по эко-тропам с необычными природными явлениями и рукотворными дюнами. Вы увидите таинственный «Танцующий лес» и полюбуетесь панорамой Балтийского моря с высоты Эфа.
Ближайшие даты:
19
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даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии: уникальные эко-тропы и мир дикой природыПутешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей.
Посетите визит-центр «Куршская коса», популярный эко-маршрут «Танцующий лес» с необычайно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать».
Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, посвятивший свою деятельность изучению и закреплению подвижных песков.
чт, воскр.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Посещение национального парка «Куршская коса»
- Посещение музея «Визит-центр» - кроме пн. и вт
- Что не входит
- Питание не включено (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
- Место начала и завершения?
- Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
- Когда и сколько длится?
- Когда: чт, воскр.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 19 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- Доплату по экскурсии необходимо произвести в электронном виде заранее, запросив ссылку на оплату или QR-код в комментариях
- Музей "Визит-центр" не посещается по понедельникам и вторникам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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