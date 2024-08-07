Экскурсии на орнитологическую станцию «Фрингилла» из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Станция Фрингилла» в Светлогорске, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
«Станция кольцевания птиц «Фрингилла» — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
76 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц»
Завтра в 09:00
2 сен в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
На автобусе
26 отзывов
6.5 часов
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, воскресенье в 10:00
Завтра в 08:50
1 сен в 08:50
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Станция Фрингилла»

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  5. Озеро Тихое
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Станция Фрингилла" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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