7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
«Станция кольцевания птиц «Фрингилла» — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц»
Завтра в 09:00
2 сен в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Групповая
Куршская коса из Светлогорска: Фрингилла, Танцующий лес, высота Эфа
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, д. 33
«Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, воскресенье в 10:00
Завтра в 08:50
1 сен в 08:50
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 августа 2024Адекватный тайминг и приятная экскурсовод, орнитологическая станция оказалась одной из самых интересных локаций в Калининграде если интересна биология. На самой косе было достаточно свободного времени если были желающие быстро искупаться.
- ВВероника28 июля 2024Экскурсовод замечательный, интересно и с юмором рассказывал обо всех достопримечательностях Куршской косы и даже читал стихи и легенды. Детям было и мне тоже интересно. Спасибо б
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Станция Фрингилла»
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