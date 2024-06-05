Церковь Серафима Саровского – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Серафима Саровского» в Светлогорске, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190 за человека
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
  • Н
    Нана
    2 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
  • D
    Denis
    1 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
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    как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
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  • Д
    Дарья
    16 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
  • М
    Мария
    18 января 2024
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
  • В
    Владимир
    22 октября 2023
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Все было отлично!!!
  • М
    Мария
    8 октября 2023
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей забрал нас из отеля
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    на комфортабельном авто, вел машину уверенно и аккуратно, чувствовали себя безопасно. Экскурсия проходила на одном дыхании, Алексей классный гид, подхватывал наш юмор, ну и однозначно он вовлечен в свою профессию. Посоветовал отличные заведения для вкусного обеда. Выбирали гида в слепую и ни чуть не пожалели.

    Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! АлексейМы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! АлексейМы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Церковь Серафима Саровского»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
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  4. Калининградская ривьера
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
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  2. Набережная
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  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Церковь Серафима Саровского" можно забронировать 4 экскурсии от 1 190 до 12 670. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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