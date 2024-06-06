Увидеть самое главное в Светлогорске

Найдено 12 экскурсий в категории «Самое главное» в Светлогорске, цены от 970 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Светлогорску в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
18 отзывов
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 190 за человека
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100 за всё до 4 чел.
Ускользающее очарование Раушена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400 за человека
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Герман
    6 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень благодарны Наталии за великолепную экскурсию по Светлогорску! Она раскрыла перед нами свой город во всей его красе, после её
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    рассказов всем захотелось там остаться. Экскурсия очень интересная, динамичная и захватывающая. С нами были маленькие дети, которым тоже было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно, остались только самые наилучшие воспоминания. Однозначно рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
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    достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Отлично составлен маршрут и рассказ по маршруту. Экскурсовод Мария профессионально провела экскурсию. Было очень интересно и познавательно и незаметно пролетело время на экскурсии. Спасибо огромное!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ
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    по дороге домой. С удовольствием поеду с ней и на другие маршруты. Очень понравилось содержание экскурсии. Времени хватило на всё, и всё посмотреть, и покушать, и отдохнуть. Четверку поставила за автобус, микрофон работал плохо, кондиционер с утра вообще не включали, а вечером его мощности не хватало. Утром я сидела с солнечной стороны и реально думала, что не доеду до места, было очень душно и жарко.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Променад по Светлогорску в мини-группе
  2. Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
  3. Светлогорск - маленькая Швейцария
  4. Город-сказка Светлогорск
  5. Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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