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Янтарный: день с солнечным камнем

3.8
4 отзыва
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
Янтарный: день с солнечным камнем
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Янтарный: день с солнечным камнем
Янтарный: день с солнечным камнем

Что вы увидите

  • Карьер по добыче и обработке янтаря
  • Выставочный комплекс и музей «Янтарный Замок»
  • Парк им. М. Беккера
  • Частное янтарное производство
  • «Парк Янтарных скульптур»
Путешествие в город 🏙️ янтарных мастеров, посещение карьера по добыче и обработке янтаря, выставочного комплекса и музея «Янтарный Замок», уникальный парк 🌳 им. М. Беккера. Посещение частного янтарного производства. «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Янтарный: день с солнечным камнем
Янтарный: день с солнечным камнем
Янтарный: день с солнечным камнем
Янтарный: день с солнечным камнем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
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4 отзыва оставили туристы

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