Путешествие в город 🏙️ янтарных мастеров, посещение карьера по добыче и обработке янтаря, выставочного комплекса и музея «Янтарный Замок», уникальный парк 🌳 им. М. Беккера. Посещение частного янтарного производства. «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.