Путешествие в город 🏙️ янтарных мастеров, посещение карьера по добыче и обработке янтаря, выставочного комплекса и музея «Янтарный Замок», уникальный парк 🌳 им. М. Беккера. Посещение частного янтарного производства. «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту.