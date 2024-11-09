Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Светлогорска)
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят фортификационные сооружения довоенной эпохи, красота северной природы, и, конечно, мощные корабли Балтийского флота.
Вы прикоснётесь к богатой морской читать дальше
истории и традициям города, понаблюдаете за входящими в порт судами и зайдете в Свято-Георгиевский Морской собор.
А переправившись на берег Балтийской косы, рассмотрите старинный прусский форт и отдохнете на безлюдном пляже в окружении первозданной природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Балтийск: прошлое и настоящее русского флота
Мы пройдём по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы. Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне, которые приветствуют корабли, входящие в порт. Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, всматриваясь в бесконечный морской горизонт, понаблюдаете за кораблями, стоящими на рейде или идущими в порт, и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между мощных военных судов. А если захотите, мы зайдём в Свято-Георгиевский Морской собор с красивейшим резным иконостасом.
Нетронутая природа Балтийской косы
На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь вы поразитесь соседству дивной, практически не тронутой человеком природы с наследием прусского военного прошлого. Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт. А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке.
А после возвращения в Балтийск мы отправимся в обратный путь и по дороге заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие рыбные продукты местного производства.
Организационные детали
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Билеты на паром оплачиваются дополнительно — 70 ₽ с человека, при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ
В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле гида
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1239 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!