Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»

Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали