Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)
Путешествие в мир янтаря и красоты Балтики: от добычи до создания украшений. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Путешествие в Янтарный и Светлогорск предлагает уникальную возможность узнать об истории янтаря, посетить мануфактуру и увидеть процесс обработки. Прогулка по Светлогорску позволит насладиться его архитектурой и природой. На экскурсии можно создать собственное янтарное украшение, что станет отличным сувениром. Пляж Янтарного, отмеченный наградой «Голубой флаг», впечатлит своей чистотой и комфортом
Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».
Светлогорск — «город шумящего моря»
Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.
А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальше
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!