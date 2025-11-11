Мои заказы

Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)

Путешествие в мир янтаря и красоты Балтики: от добычи до создания украшений. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Путешествие в Янтарный и Светлогорск предлагает уникальную возможность узнать об истории янтаря, посетить мануфактуру и увидеть процесс обработки. Прогулка по Светлогорску позволит насладиться его архитектурой и природой. На экскурсии можно создать собственное янтарное украшение, что станет отличным сувениром. Пляж Янтарного, отмеченный наградой «Голубой флаг», впечатлит своей чистотой и комфортом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальная добыча янтаря
  • 🏖️ Чистый пляж с Голубым флагом
  • 🏛️ Довоенная архитектура Светлогорска
  • 🎨 Создание янтарного украшения
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)© Анна
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)© Анна
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Парк имени Морица Беккера
  • Карьер Вальтер
  • Водонапорная башня
  • Театр эстрады Янтарь-холл
  • Солнечные часы

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»

Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла
читать дальше

профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области. Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Янтарного

Похожие экскурсии из Янтарного

Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
На машине
7 часов
-
25%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
12 975 ₽17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Янтарном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Янтарном