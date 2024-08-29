7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
17 сен в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии
17 сен в 09:00
19 сен в 09:00
15 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 августа 2024Благодарим Дмитрия за прекрасную экскурсию. День был насыщенный, интересный, ритмичный и комфортный. Впечатление от проведённого времени только приятное. Пунктуальность, вежливость, забота о своих туристах. Знание истории мест где мы побывали. Спасибо Дмитрию за качественный сервис и очень интересную экскурсию
- иигорь28 августа 2024Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
- ААлександр22 августа 2024Экскурсия была на целый день, масса хороших впечатлений.
- ТТатьяна1 августа 2024Спасибо Дмитрию за великолепную экскурсию, знакомство с природными красотами Куршской косы, Зеленоградском!!! Нашей семье все очень понравилось!
- ККонстантин5 июля 2024Приятная поездка, посетили почти всё что могли. На Зеленоградск нужен отдельный день всё же, в рамках экскурсии хочется продолжить гулять, но надо ехать. Ну и на Лебедь не успели. В остальном всё хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Королевский бор»
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