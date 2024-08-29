Королевский бор – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Королевский бор» в Светлогорске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
77 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
17 сен в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Побывать в одном из самых живописных мест страны и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии
17 сен в 09:00
19 сен в 09:00
15 750 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 августа 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Благодарим Дмитрия за прекрасную экскурсию. День был насыщенный, интересный, ритмичный и комфортный. Впечатление от проведённого времени только приятное. Пунктуальность, вежливость, забота о своих туристах. Знание истории мест где мы побывали. Спасибо Дмитрию за качественный сервис и очень интересную экскурсию
  • и
    игорь
    28 августа 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
    читать дальше

    хотя что-то мне подсказывало что это не так. Теперь я знаю, что Куршская коса — это не только песок и деревья, но и целый мир рыцарей, орнитологов, рыбаков и туристов! Мы смогли насладиться потрясающими видами, прогуляться по живописным тропам, потанцевать с деревьями и сделать множество красивых фотографий. Даже мои ноги, которые обычно жалуются на любую прогулку, остались довольны! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие Александра, который всегда был готов ответить на любые вопросы и сделать наше путешествие максимально комфортным. Он даже умудрился найти общий язык с орнитологами, чтобы они наловили для нас птиц и моя супруга вех их окольцевали! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Куршской косе и провести время с пользой. И помните: если вы увидите человека, который знает о косе всё, это, скорее всего Александр!

  • А
    Александр
    22 августа 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Экскурсия была на целый день, масса хороших впечатлений.
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за великолепную экскурсию, знакомство с природными красотами Куршской косы, Зеленоградском!!! Нашей семье все очень понравилось!
  • К
    Константин
    5 июля 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Приятная поездка, посетили почти всё что могли. На Зеленоградск нужен отдельный день всё же, в рамках экскурсии хочется продолжить гулять, но надо ехать. Ну и на Лебедь не успели. В остальном всё хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Королевский бор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
  2. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  3. Куршская коса и Зеленоградск: в погоне за пейзажами из Светлогорска
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Крепость Пиллау
  9. Охотничий домик
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Королевский бор" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 750. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Королевский бор», 107 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам