7.5 часов
Групповая
В трендеГрупповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
4 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
4 сен в 10:00
7 сен в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана14 августа 2024Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно, а так же дополнительные изюминки:)), большое спасибо!
- ННаталья26 апреля 2024Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
- ИИгорь5 июля 2023Отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Высота Мюллера»
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