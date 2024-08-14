Высота Мюллера – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Высота Мюллера» в Светлогорске, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Светлогорска на Куршскую косу. Вид с высоты Мюллера! (в группе)
На автобусе
30 отзывов
7.5 часов
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
4 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 400 за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Все краски Куршской косы
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
4 сен в 10:00
7 сен в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    14 августа 2024
    Все краски Куршской косы
    Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно, а так же дополнительные изюминки:)), большое спасибо!
    Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Все краски Куршской косы
    Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
  • И
    Игорь
    5 июля 2023
    Все краски Куршской косы
    Отличная экскурсия.
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Высота Мюллера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Светлогорска на Куршскую косу. Вид с высоты Мюллера! (в группе)
  2. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
  4. Все краски Куршской косы
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Высота Эфа
  7. Танцующий лес
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Высота Мюллера" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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