Смотровые площадки Светлогорска

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море, пески и залив с двух смотровых площадок»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЛЛюдмила3 мая 2024Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
- ААлла25 октября 2023Юрий невероятно замечательный и экскурсовод и человек Очень тонко чувствует людей и моментально подстраивается! Гибкий по маршруту и показывает больше чем положено по маршрутам! Человек любит то, чем занимается! Восторг!
- ЕЕлена1 октября 2023Юрий очень эрудированный и приятный человек! Учел все наши пожелания, дал много советов на предстоящие визиты, и сама поездка была замечательной, познавательной и эмоциональной! Огромное спасибо!
- ММихаил1 июля 2023Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!
- ААлексей5 июня 2023Отличная экскурсия, заехали по пути в мастерскую где обрабатывают янтарь и тут же продают, цены приемлемые, мы тут же купили
- ООлеся27 августа 2022Нам очень понравилась экскурсия!
- ЛЛюдмила17 мая 2022Поездка была замечательной. Наш гид, Наталья, рассказала нам много интересного, провезла по всему красивейшему маршруту, да ещё и терпеливо и
- ООлег29 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Спасибо Наталии за интересное сопровождение информацией. Ожидания были двоякие - так как в отзывах интернета присутствовали как
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Смотровые площадки»
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