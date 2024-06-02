Смотровые площадки Светлогорска

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время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.