Смотровые площадки Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Светлогорске, цены от 9 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«А дюна Эфа — одна из самых высоких в Европе — подарит дивные виды на море, пески и залив с двух смотровых площадок»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
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    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
  • А
    Алла
    25 октября 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Юрий невероятно замечательный и экскурсовод и человек Очень тонко чувствует людей и моментально подстраивается! Гибкий по маршруту и показывает больше чем положено по маршрутам! Человек любит то, чем занимается! Восторг!
  • Е
    Елена
    1 октября 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Юрий очень эрудированный и приятный человек! Учел все наши пожелания, дал много советов на предстоящие визиты, и сама поездка была замечательной, познавательной и эмоциональной! Огромное спасибо!
  • М
    Михаил
    1 июля 2023
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!
  • А
    Алексей
    5 июня 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Отличная экскурсия, заехали по пути в мастерскую где обрабатывают янтарь и тут же продают, цены приемлемые, мы тут же купили
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    интересные вещи. Прогулялись по пляжу и парку. Интересно погуляли по Светлогорску. Были с детьми 8 и 12 лет, дети не скучали. Рекомендуем.

  • О
    Олеся
    27 августа 2022
    Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
    Нам очень понравилась экскурсия!
  • Л
    Людмила
    17 мая 2022
    Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
    Поездка была замечательной. Наш гид, Наталья, рассказала нам много интересного, провезла по всему красивейшему маршруту, да ещё и терпеливо и
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    душевно помогала нам преодолеть довольно нелегкий для нас (две довольно немолодые женщины) путь на дюну Эфа. Так что, Наталье отдельное спасибо, а всем, кто не был, очень рекомендуем посетить это уникальное создание природы и человека.

  • О
    Олег
    29 сентября 2021
    Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Наталии за интересное сопровождение информацией. Ожидания были двоякие - так как в отзывах интернета присутствовали как
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    положительные, так и отрицательные оценки. Экскурсовод Наталия провезла нас по косе и показала самые лучшие ее места. Особенно понравились места, где мало туристов и естественная природа. Повезло с погодой было солнечно и безветренно. Если будет возможность - рекомендую всем экскурсию на Куршскую косу с экскурсоводом Наталией. Не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Смотровые площадки»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 800 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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