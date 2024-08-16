Высота Эфа – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Высота Эфа» в Светлогорске, цены от 1 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
На автобусе
скидка
10%
9 отзывов
7 часов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
17661 590 за человека
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
На автобусе
3 отзыва
7 часов
Групповая
В тренде
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Посетить главный национальный парк Прибалтики и прогуляться по атмосферному городу-курорту
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:45
Завтра в 08:45
2 сен в 08:45
1 900 за человека
Все краски Куршской косы
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Сегодня в 10:00
31 авг в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    16 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Экскурсия ранним утром - реальный бонус и фишка. Посмотрели все красоты с минимальным количеством туристов. Само место, конечно волшебное. Хочется приехать еще… Экскурсия по Зеленоградску не впечатлила, но возможно много впечатлений.
  • М
    Марина
    12 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Экскурсия ужасная, но достойна 4 звезд! Заряд энергии на весь день за полторы тыщи! Всю экскурсию угорали до упаду над
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    грамотностью гида! Падежи, особенно у числительных, используются рандомно! Постоянное -ся на конце любых глаголов, проблемы с родами у существительных и согласованием их с прилагательными. Странные ударения в обычных словах. В совокупности с информацией-водой, похуже чем у Льва Николаевича, производят невообразимый эффект! Жаль, что на Куршской косе посетили только две точки, хотелось бы больше времени уделить такой красоте.

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
    Очень рекомендую! Интересный рассказ, внимательное отношение, есть время на свободный отдых.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Высота Эфа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Охотничий домик
  7. Танцующий лес
  8. Водонапорная башня
  9. Высота Эфа
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Высота Эфа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 590 до 14 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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