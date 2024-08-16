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грамотностью гида! Падежи, особенно у числительных, используются рандомно! Постоянное -ся на конце любых глаголов, проблемы с родами у существительных и согласованием их с прилагательными. Странные ударения в обычных словах. В совокупности с информацией-водой, похуже чем у Льва Николаевича, производят невообразимый эффект! Жаль, что на Куршской косе посетили только две точки, хотелось бы больше времени уделить такой красоте.