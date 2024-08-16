скидка
10%
7 часов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
17661 590₽ за человека
7 часов
Групповая
В трендеИз Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Посетить главный национальный парк Прибалтики и прогуляться по атмосферному городу-курорту
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:45
Завтра в 08:45
2 сен в 08:45
1 900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Сегодня в 10:00
31 авг в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета16 августа 2024Экскурсия ранним утром - реальный бонус и фишка. Посмотрели все красоты с минимальным количеством туристов. Само место, конечно волшебное. Хочется приехать еще… Экскурсия по Зеленоградску не впечатлила, но возможно много впечатлений.
- ММарина12 августа 2024Экскурсия ужасная, но достойна 4 звезд! Заряд энергии на весь день за полторы тыщи! Всю экскурсию угорали до упаду над
- ЕЕлена7 августа 2024Очень рекомендую! Интересный рассказ, внимательное отношение, есть время на свободный отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Высота Эфа»
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