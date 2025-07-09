На экскурсии «Жемчужины Балтийского побережья» вы посетите Светлогорск и Зеленоградск, два уникальных курортных города, и прогуляетесь по Куршской косе - национальному парку, известному своими природными красотами. Участники узнают историю этих мест, попробуют свежую рыбу и насладятся звуками моря.
Это путешествие станет отличной возможностью отдохнуть и познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона
Это путешествие станет отличной возможностью отдохнуть и познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Куршской косы
- 🏖️ Отдых на берегу Балтийского моря
- 🍽️ Дегустация свежей рыбы
- 🏛️ История и символы Светлогорска
- 🌆 Очарование Зеленоградска
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться пляжным отдыхом и прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и ограниченному времени на открытом воздухе.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник царевне-лягушке
- Куршская коса
Описание экскурсии
Экскурсия по Куршской косе
Эта насыщенная экскурсия создана для тех, кто ценит свое время и хочет увидеть как можно больше интересных мест. Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где вы сможете насладиться красотой природы и уникальными достопримечательностями.
Программа экскурсии
- Прогулка по Зеленоградску: Вы сможете насладиться атмосферой курортного города, его уютными улочками и красивыми пляжами.
- Исторический замок: Познакомьтесь с замком Тевтонского ордена, который хранит в себе множество тайн и историй.
- Посещение сыроварни: Узнайте, как производятся местные сыры, и попробуйте их на вкус.
- Дегустация сладостей: Не упустите возможность попробовать марципан и шоколад, изготовленные местными мастерами.
Преимущества экскурсии
Эта экскурсия позволит вам за один день увидеть множество достопримечательностей и насладиться уникальными местными продуктами. Вы получите незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и традициях региона.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Куршской косы!
Время и место начало может быть изменено по взаимной договоренности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светлогорск
- Зеленоградск
- Туристические места национального парка Куршская коса (Королевский лес, посёлок Лесной, посёлок Рыбачий, озеро Чайка, Танцующий лес, Высота Эфа, песчанные пляжи Курсшкой косы и побережье залива)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Эко-сбор на Куршскую косу
- Посещение музеев
- Питание
- Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск (место сбора по договорённости)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Время и место начало может быть изменено по взаимной договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Если вы проживаете в Пионерском или Зеленоградске, можно будет присоединиться к группе там
- Мы обязательно спишемся или созвонимся за день до экскурсии и ответим на все ваши вопросы
- В программе возможны изменения, связанные с погодой и другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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