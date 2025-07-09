На экскурсии «Жемчужины Балтийского побережья» вы посетите Светлогорск и Зеленоградск, два уникальных курортных города, и прогуляетесь по Куршской косе - национальному парку, известному своими природными красотами. Участники узнают историю этих мест, попробуют свежую рыбу и насладятся звуками моря.



Это путешествие станет отличной возможностью отдохнуть и познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться пляжным отдыхом и прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и ограниченному времени на открытом воздухе.

Сейчас июль — это идеальное время.