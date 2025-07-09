Мои заказы

Жемчужины Балтийского побережья: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск

Откройте для себя чарующие Светлогорск и Зеленоградск, насладитесь природой Куршской косы и отдохните у моря, пробуя свежую рыбу
На экскурсии «Жемчужины Балтийского побережья» вы посетите Светлогорск и Зеленоградск, два уникальных курортных города, и прогуляетесь по Куршской косе - национальному парку, известному своими природными красотами. Участники узнают историю этих мест, попробуют свежую рыбу и насладятся звуками моря.

Это путешествие станет отличной возможностью отдохнуть и познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Куршской косы
  • 🏖️ Отдых на берегу Балтийского моря
  • 🍽️ Дегустация свежей рыбы
  • 🏛️ История и символы Светлогорска
  • 🌆 Очарование Зеленоградска

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться пляжным отдыхом и прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и ограниченному времени на открытом воздухе.
Сейчас июль — это идеальное время.
Жемчужины Балтийского побережья: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск
Жемчужины Балтийского побережья: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск
Жемчужины Балтийского побережья: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск
Ближайшие даты:
9
июл11
июл13
июл14
июл16
июл18
июл20
июл
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Памятник царевне-лягушке
  • Куршская коса

Описание экскурсии

Экскурсия по Куршской косе

Эта насыщенная экскурсия создана для тех, кто ценит свое время и хочет увидеть как можно больше интересных мест. Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где вы сможете насладиться красотой природы и уникальными достопримечательностями.

Программа экскурсии

  • Прогулка по Зеленоградску: Вы сможете насладиться атмосферой курортного города, его уютными улочками и красивыми пляжами.
  • Исторический замок: Познакомьтесь с замком Тевтонского ордена, который хранит в себе множество тайн и историй.
  • Посещение сыроварни: Узнайте, как производятся местные сыры, и попробуйте их на вкус.
  • Дегустация сладостей: Не упустите возможность попробовать марципан и шоколад, изготовленные местными мастерами.

Преимущества экскурсии

Эта экскурсия позволит вам за один день увидеть множество достопримечательностей и насладиться уникальными местными продуктами. Вы получите незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и традициях региона.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Куршской косы!

Время и место начало может быть изменено по взаимной договоренности.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Светлогорск
  • Зеленоградск
  • Туристические места национального парка Куршская коса (Королевский лес, посёлок Лесной, посёлок Рыбачий, озеро Чайка, Танцующий лес, Высота Эфа, песчанные пляжи Курсшкой косы и побережье залива)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Эко-сбор на Куршскую косу
  • Посещение музеев
  • Питание
  • Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск (место сбора по договорённости)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Время и место начало может быть изменено по взаимной договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Если вы проживаете в Пионерском или Зеленоградске, можно будет присоединиться к группе там
  • Мы обязательно спишемся или созвонимся за день до экскурсии и ответим на все ваши вопросы
  • В программе возможны изменения, связанные с погодой и другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии из Светлогорска

Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск из Светлогорска
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Погрузитесь в мир Куршской косы и насладитесь прогулкой по Зеленоградску. Уникальные природные объекты и исторические места ждут вас
Начало: У Ж.Д. станции Светлогорск-2
Завтра в 08:00
9 июл в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
На автобусе
7 часов
8 отзывов
Групповая
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск: групповая экскурсия
Посетить главный национальный парк Прибалтики и прогуляться по атмосферному городу-курорту
Начало: Ул. Ленина, 8а
Расписание: в воскресенье в 08:45
13 июл в 08:45
20 июл в 08:45
1750 ₽ за человека
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
8 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
14 июл в 10:00
16 июл в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске