Вы проведете целый день, исследуя символ Калининградского края. Вас ждет нетривиальный маршрут: высоты Эфа и Мюллера, Дюна Петшберг и Орнитологическая станция, Танцующий лес и Королевский бор, озера и поселки. Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья.

Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»

Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.

Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой,

я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.

Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.

Озеро Чайка и озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.

Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.

Дюна Петшберг. Здесь можно окинуть взглядом поселение Пилькопен, обсудить, что ему угрожает, и вспомнить рыцаря, который однажды влюбился в языческую жрицу.

Секретные пляжи Балтийского моря и Куршского залива. Вы побываете в местах, куда добираются немногие путешественники, и увидите самые уединённые и живописные пейзажи побережья.

А финалом станет ужин с видом на море! Также у вас будет время для купания в хорошую погоду и фотосессии на фоне заката.

Организационные детали