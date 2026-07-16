Вас ждет нетривиальный маршрут: высоты Эфа и Мюллера, Дюна Петшберг и Орнитологическая станция, Танцующий лес и Королевский бор, озера и поселки.
Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы.
Описание экскурсии
Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья.
Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»
Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.
Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой,
я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.
Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.
Озеро Чайка и озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.
Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.
Дюна Петшберг. Здесь можно окинуть взглядом поселение Пилькопен, обсудить, что ему угрожает, и вспомнить рыцаря, который однажды влюбился в языческую жрицу.
Секретные пляжи Балтийского моря и Куршского залива. Вы побываете в местах, куда добираются немногие путешественники, и увидите самые уединённые и живописные пейзажи побережья.
А финалом станет ужин с видом на море! Также у вас будет время для купания в хорошую погоду и фотосессии на фоне заката.
Организационные детали
- Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Светлогорске и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 400 ₽ за чел. и билет для гида; обед, ужин и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
- Можем продлить время экскурсии или добавить локации (подробности в переписке)