Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном и навестим кошачью столицу России Зеленоградск. А после останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Янтарный: место, где добывают солнце

После отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы сходите на экскурсию на частную мануфактуру, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: пляж, Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

Организационные детали