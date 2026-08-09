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Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска

Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном и навестим кошачью столицу России Зеленоградск. А после останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики.
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска

Описание экскурсии

Янтарный: место, где добывают солнце

После отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы сходите на экскурсию на частную мануфактуру, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: пляж, Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы до 8 человек (детали уточняйте в переписке с гидом)
  • Автомобиль оснащён детскими креслами
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ с чел. + оплата за гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2078 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область,
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но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические. Моя команда это мои родители. Отец с 1992 года проводит экскурсии, объездил всю Восточную Пруссию, дипломированный гид-переводчик; моя мама гид с 1999 года, специалист по побережью и юго-востоку Калининградской области.

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