Зимний Светлогорск, бывший Раушен — это маленькие домики, живописно раскиданные по холмам. Из труб уютно валит дым, а в окнах сверкают рождественские украшения. На прогулке мы окунёмся в сказочную атмосферу курортного городка.
Вы узнаете, как проводили Рождество и Новый год в Восточной Пруссии и какие милые семейные традиции существовали в это время года.
Вы узнаете, как проводили Рождество и Новый год в Восточной Пруссии и какие милые семейные традиции существовали в это время года.
Описание экскурсии
Вилла Бергшлосс
Особняк в романтическом стиле, характерном для начала 20 века. При реставрации удалось сохранить архитектурный облик без потерь.
Дом Сказочника
Место, связанное с творчеством известного немецкого писателя, автора самой новогодней сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана.
Охотничий домик
Здание построено в начале 20 века в необычном драконьем стиле. Архитекторы вдохновлялись темой викингов, средневековым скандинавским искусством, отсылающим к образам змей и драконов.
На этой прогулке вы:
- Поймёте, почему морские курорты не пустели зимой
- Узнаете, как готовятся к праздникам в Светлогорске сейчас
- Увидите сбросившие листву парки и скверы, не менее прекрасные в своём зимнем облике
- Восхититесь мощью Балтийского моря, такого сурового в это время года
- Пройдёте по узким европейским улочкам исторического центра и насладитесь волшебным убранством витрин и ключевых достопримечательностей: Курхауса и Водонапорной башни
- Заглянете в переулок, посвящённый главному романтику 18 века
- Попробуете традиционные рождественские лакомства: крендель с корицей и согревающий руки и душу глинтвейн
Организационные детали
- Дополнительные расходы по вашему желанию (глинтвейн, крендель и другие блюда рождественского Светлогорска)
- Бонус: после экскурсии вам на почту придёт карта вкусных мест Калининградской области
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 13337 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
23 дек в 11:00
24 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
22 дек в 11:15
24 дек в 11:15
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Кирха, капелла, виллы и скульптуры - все это вы увидите на экскурсии в Светлогорске. Узнайте, чем привлекал Раушен немецкую аристократию
Начало: У озера Тихое
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.