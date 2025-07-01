Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
21 дек в 09:30
24 дек в 16:30
5900 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:15
Завтра в 17:15
10 дек в 17:15
1490 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июля 2025Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группеДата посещения: 1 июля 2025Экскурсия была интересная, много для себя узнала нового
- ООльга4 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Все очень понравилось!!!
- ММарина23 октября 2025Прекрасная экскурсия с Ириной принесла только положительные эмоции, легкой походкой мы прогуляли 2,5 часа) Спасибр!
- ббражникова27 сентября 2025Отлично
- ООльга26 сентября 2025Ирина провела для меня прекрасную экскурсию. Все было высокопрофессионально и качественно: от продуманного и логичного маршрута до методики проведения экскурсии.
- ЕЕлена20 сентября 2025Добрый вечер! Одна из лучших экскурсий! Экскурсовод блестяще эрудирован! Умеет вовлечь, заинтересовать! Много интересного, полезного почерпнули для себя! Речь экскурсовода, как ручеек! Мы в восторге! Хочется еще посетить и приобщиться к этой красоте! Спасибо Вам! Дальнейших успехов во всем!
- ЕЕлена29 августа 2025Большое спасибо экскурсоводу Ксении, за очень интересную программу и приятную подачу информации.
- ЕЕлена3 августа 2025Отдельное спасибо команде сайта! Поддержка постоянная, напоминания, все структурировано и удобно! Большое спасибо экскурсоводу Тасе! Красивый маршрут, замечательная история архитектуры
- ЕЕкатерина21 июля 2025Интересная и познавательная экскурсия, знакомящая с архитектурой города!
- ИИрина19 июля 2025Гид Ксения провела очень интересную экскурсию по городу. Узнали много историй домов и людей, и самого Светлогорска. Получилось сформировать общее впечатление о городе)
- ММарина14 июля 2025Были на экскурсии у Ирины. Светлогорск - невероятно красивый город, а история рождения такой красоты всегда завораживает. Своим рассказом Ирина
- ЮЮлия14 июля 2025Замечательная, интересная экскурсия! Очень благодарны Ирине, познакомила с этим замечательным городом, в который хочется вернуться. Интересный и познавательный маршрут с интересными историями. Ирина передала свою любовь к городу, спасибо большое. Надеюсь, мы ещё встретимся на других экскурсиях)
- ССветлана7 июля 2025Это была увлекательная прогулка! Светлогорск нас покорил! 3 с лишним часа на одном дыхании, без скучных монологов и лишней информации,
- ННаталья6 июля 20252.5 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Энергия Ирины, ее живой интересный рассказ о Светлогорске заставляют забыть о времени совершенно.
Маршрут
- ННаталья3 июля 2025Спасибо огромное Ирине за невероятную очень познавательную экскурсию по Светлогорску. Так приятно слушать человека, глубоко погруженного в историю не только
- ННаталья3 июля 2025Спасибо Ирине за эту экскурсию, все было интересно и понятно, Ирина очень отзывчивый человек и смогла учесть все наши пожелания.
- ААнна2 июля 2025Эта прогулка останется в наших сердцах навсегда.
Мы шли на экскурсию с дочкой (8 лет), которая обычно терпит экскурсии только из
- ООльга24 июня 2025Мы были на экскурсии в ливень. Ирина очень грамотно вывела нас из некомфортных условий: и крендели поели, и подарок получили,
- ИИрина4 июня 2025Немного не разобрались с местом встречи с гидом. Владислав сам пришел на встречу, нашел нас … Вся группа состояла из
- ССветлана13 мая 2025Огромное спасибо Владиславу. Провёл для нас очень интересную экскурсию по Светлогорску – Раушену. Очень было интересно послушать истории застройки, местных
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Светлоёжики»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Светлоёжики" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6030 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Светлоёжики», 288 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль