Светлоёжики – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Светлоёжики» в Светлогорске, цены от 1490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Светлогорск
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
21 дек в 09:30
24 дек в 16:30
5900 ₽ за всё до 8 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
1.5 часа
60 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:15
Завтра в 17:15
10 дек в 17:15
1490 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июля 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Дата посещения: 1 июля 2025
    Экскурсия была интересная, много для себя узнала нового
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Прекрасная экскурсия! Все очень понравилось!!!
  • М
    Марина
    23 октября 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Прекрасная экскурсия с Ириной принесла только положительные эмоции, легкой походкой мы прогуляли 2,5 часа) Спасибр!
  • б
    бражникова
    27 сентября 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Отлично
  • О
    Ольга
    26 сентября 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Ирина провела для меня прекрасную экскурсию. Все было высокопрофессионально и качественно: от продуманного и логичного маршрута до методики проведения экскурсии.
    читать дальше

    Грамотный, тактичный, мотивированный на работу и любящий свой край специалист. Могу пожелать только одного: как можно больше таких гидов в нашей туриндустрии.

    
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Добрый вечер! Одна из лучших экскурсий! Экскурсовод блестяще эрудирован! Умеет вовлечь, заинтересовать! Много интересного, полезного почерпнули для себя! Речь экскурсовода, как ручеек! Мы в восторге! Хочется еще посетить и приобщиться к этой красоте! Спасибо Вам! Дальнейших успехов во всем!
  • Е
    Елена
    29 августа 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Большое спасибо экскурсоводу Ксении, за очень интересную программу и приятную подачу информации.
    
  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Отдельное спасибо команде сайта! Поддержка постоянная, напоминания, все структурировано и удобно! Большое спасибо экскурсоводу Тасе! Красивый маршрут, замечательная история архитектуры
    читать дальше

    зданий, углубленные знания по всему пешеходному маршруту, красивое место встречи участников экскурсии, особенно впечатлила подготовка экскурсовода Таси и ее любовь к городу и работе, с собой у нее фото зданий прошлых лет и можно посмотреть их сейчас в настоящем и сравнить как было ранее) очень интересно и к слову -все сохранилось в том же красивом виде, только еще вдобавок выросла растительность, красивые деревья) спасибо огромное Тасе за знания, которыми вы с нами поделились👌

  • Е
    Екатерина
    21 июля 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Интересная и познавательная экскурсия, знакомящая с архитектурой города!
  • И
    Ирина
    19 июля 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Гид Ксения провела очень интересную экскурсию по городу. Узнали много историй домов и людей, и самого Светлогорска. Получилось сформировать общее впечатление о городе)
  • М
    Марина
    14 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Были на экскурсии у Ирины. Светлогорск - невероятно красивый город, а история рождения такой красоты всегда завораживает. Своим рассказом Ирина
    читать дальше

    полностью передала весь блеск и великолепие Светлогорска, после которого смотришь на него ещё более восхищённым взглядом))) Мне 13 лет, путешествовала по городу с младшей сестрой (6 лет) и родителями. Нам всем очень понравилось, моя сестра была в восторге от неожиданных сюрпризов от Ирины! Огромное спасибо за прекрасную экскурсию!
    Очень рады, что поедем ещё с Ириной в Янтарный))

  • Ю
    Юлия
    14 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Замечательная, интересная экскурсия! Очень благодарны Ирине, познакомила с этим замечательным городом, в который хочется вернуться. Интересный и познавательный маршрут с интересными историями. Ирина передала свою любовь к городу, спасибо большое. Надеюсь, мы ещё встретимся на других экскурсиях)
    
  • С
    Светлана
    7 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Это была увлекательная прогулка! Светлогорск нас покорил! 3 с лишним часа на одном дыхании, без скучных монологов и лишней информации,
    читать дальше

    и все это благодаря замечательному и легкому рассказу Ирины. Если вам интересны пешие приключения и профессиональный подход экскурсовода, то смело обращайтесь к Ирине, при любой погоде🙃, она - лучшая 💫💫💫❤️!

    
  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    2.5 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Энергия Ирины, ее живой интересный рассказ о Светлогорске заставляют забыть о времени совершенно.
    Маршрут
    читать дальше

    выбран таким образом, что поднимаясь в гору, совершенно этого не замечаешь. Прошли и увидели яркие интерные акценты Светлогорска. Знакомство с этим курортом для нас прошло на" отлично".
    Спасибо.

  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Спасибо огромное Ирине за невероятную очень познавательную экскурсию по Светлогорску. Так приятно слушать человека, глубоко погруженного в историю не только
    читать дальше

    города, но и всего края. Узнали и увидели много всего нового и интересного. Ирина очень бережно отнеслась к моим родителям в возрасте. Мы медленно перемещались по Светлогорску, как тому соотвествует статус города)). Спасибо еще раз!!

  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Спасибо Ирине за эту экскурсию, все было интересно и понятно, Ирина очень отзывчивый человек и смогла учесть все наши пожелания.
    
  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Эта прогулка останется в наших сердцах навсегда.

    Мы шли на экскурсию с дочкой (8 лет), которая обычно терпит экскурсии только из
    читать дальше

    вежливости (в основном стараясь их избегать). Но с Ириной всё было иначе! К концу прогулки она заявила: «Готова ходить с ней на любые экскурсии!»❤️

    Легкость, увлекательные истории, искренняя любовь к городу, его архитектуре и прошлому — всё это создавало особенную атмосферу. Мы двигались в комфортном темпе, делали паузы, когда нужно было отдохнуть, и по-настоящему проникались духом «медленного города».

    Уже завершая нашу прогулку, Ирина предложила заглянуть во двор, где расположен органный зал. Каково же было наше удивление, когда нам посчастливилось попасть на только что начавшийся концерт! Шедевры органной музыки в исполнении Артема стали идеальным завершением дня — настоящим отдыхом и для души, и для тела.

    Ирина знает столько интересного не только о Калининграде, но и о других уголках области! Но раскрывать все её секреты не буду — пусть останется место для сюрпризов.)

    Мы в восторге и обязательно вернёмся за новыми впечатлениями. От всей души рекомендую Ирину тем, кто ценит не только знания и эстетику, но и тёплое, душевное сопровождение!

    
  • О
    Ольга
    24 июня 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Мы были на экскурсии в ливень. Ирина очень грамотно вывела нас из некомфортных условий: и крендели поели, и подарок получили,
    читать дальше

    и вместо пешей- получили частично экскурсию на автомобиле. Очень ей благодарны! Экскурсия познавательная, интересная, получили ответы на все вопросы. И еще получили советы, где погулять в оставшееся время. Очень рекомендую Ирину!

    
  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Немного не разобрались с местом встречи с гидом. Владислав сам пришел на встречу, нашел нас … Вся группа состояла из
    читать дальше

    нас с супругом. С удовольствием прогулялись по чудесному Светлогорску, послушаои Владислава. Если вы не сильно погружены в историю, не избалованы сильно профессиональным историко-архитектурным контентом-вас вполне устроит данная экскурсия. Мы не пожалели. Спасибо.

    
  • С
    Светлана
    13 мая 2025
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Огромное спасибо Владиславу. Провёл для нас очень интересную экскурсию по Светлогорску – Раушену. Очень было интересно послушать истории застройки, местных
    читать дальше

    жителей, судьбы города, памятников. Очень живая и приятная беседа. А заметно, что Владислав разбирается во многих тонкостях, было очень интересно поддерживать беседу! Огромное спасибо за такую приятную экскурсию

    

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Светлогорск
  2. Светлогорск - маленькая Швейцария
  3. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Светлоёжики" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6030 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Светлоёжики», 288 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль