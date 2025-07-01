читать дальше

вежливости (в основном стараясь их избегать). Но с Ириной всё было иначе! К концу прогулки она заявила: «Готова ходить с ней на любые экскурсии!»❤️



Легкость, увлекательные истории, искренняя любовь к городу, его архитектуре и прошлому — всё это создавало особенную атмосферу. Мы двигались в комфортном темпе, делали паузы, когда нужно было отдохнуть, и по-настоящему проникались духом «медленного города».



Уже завершая нашу прогулку, Ирина предложила заглянуть во двор, где расположен органный зал. Каково же было наше удивление, когда нам посчастливилось попасть на только что начавшийся концерт! Шедевры органной музыки в исполнении Артема стали идеальным завершением дня — настоящим отдыхом и для души, и для тела.



Ирина знает столько интересного не только о Калининграде, но и о других уголках области! Но раскрывать все её секреты не буду — пусть останется место для сюрпризов.)



Мы в восторге и обязательно вернёмся за новыми впечатлениями. От всей души рекомендую Ирину тем, кто ценит не только знания и эстетику, но и тёплое, душевное сопровождение!