«Быть по сему: оставьте мне закат вот этот за-калужский» — так о закатах в Тарусе писала Белла Ахмадулина. А какой он, этот «за-калужский» закат? Давайте выясним — предлагаю вам погулять по вечернему городу, насладиться живописными видами, выпить чаю из «огромной цветной чашки», как это делала Марина Цветаева. И оказаться в плену Тарусы!

за 1–2 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Каждый, кто приезжает сюда, остается под впечатлением: от видов, местных талантов, истории… Многие становятся «пленниками Тарусы» — так мы называем дачников или тех, кто возвращается из года в год. Лучше всего прочувствовать город можно на закате, когда его накрывает пелена неспешности и спокойствия.

Оставьте всю суету и просто встречайте закат на берегу Оки. Ну а я сделаю так, чтобы он запомнился вам надолго:

Поведаю завораживающие истории, которые произошли здесь с известными дачниками

Покажу самые видовые места города, где получаются лучшие фотографии — набережную, Воскресенский холм, Игумнов овраг

Проведу по ключевым достопримечательностям — вы увидите памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому, этюдник Поленова, Соборную площадь

Напою вас чаем из большой цветной чашки, почти такой же, из которой пила маленькая Муся Цветаева. И угощу знаменитым цветаевским яблочным пирогом

Организационные детали