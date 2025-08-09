«Быть по сему: оставьте мне закат вот этот за-калужский» — так о закатах в Тарусе писала Белла Ахмадулина.
А какой он, этот «за-калужский» закат? Давайте выясним — предлагаю вам погулять по вечернему городу, насладиться живописными видами, выпить чаю из «огромной цветной чашки», как это делала Марина Цветаева. И оказаться в плену Тарусы!
А какой он, этот «за-калужский» закат? Давайте выясним — предлагаю вам погулять по вечернему городу, насладиться живописными видами, выпить чаю из «огромной цветной чашки», как это делала Марина Цветаева. И оказаться в плену Тарусы!
Описание экскурсии
Каждый, кто приезжает сюда, остается под впечатлением: от видов, местных талантов, истории… Многие становятся «пленниками Тарусы» — так мы называем дачников или тех, кто возвращается из года в год. Лучше всего прочувствовать город можно на закате, когда его накрывает пелена неспешности и спокойствия.
Оставьте всю суету и просто встречайте закат на берегу Оки. Ну а я сделаю так, чтобы он запомнился вам надолго:
- Поведаю завораживающие истории, которые произошли здесь с известными дачниками
- Покажу самые видовые места города, где получаются лучшие фотографии — набережную, Воскресенский холм, Игумнов овраг
- Проведу по ключевым достопримечательностям — вы увидите памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому, этюдник Поленова, Соборную площадь
- Напою вас чаем из большой цветной чашки, почти такой же, из которой пила маленькая Муся Цветаева. И угощу знаменитым цветаевским яблочным пирогом
Организационные детали
- В стоимость включено чаепитие по рецептам Болотова и цветаевский пирог
- Если у вас есть аллергия на какие-то продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Маршрут проходит по холмистым местам — будьте готовы к тому, что без небольших подъёмов не обойтись
- Экскурсия подходит детям от 14 лет
- Если вы добираетесь до Тарусы на общественном транспорте, побеспокойтесь об обратной дороге — экскурсия заканчивается около 21:00, в это время маршрутки уже не ходят, а такси пользуется большим спросом (его нужно заказать заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 1220 туристов
Я провожу экскурсии в двух подмосковных городах — Серпухове и Тарусе. Серпухов интересен своей архитектурой, обилием храмов и купеческой историей. Таруса — вдохновляющими историями жизни талантливых дачников и живописной природой. В 2019 году я получила звание «Лучший гид России». Буду рада показать вам родные края, рассказать много интересного и сделать всё, чтобы вы насладились прогулкой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
9 авг 2025
Людмила влюбила нас в милый провинциальный городок Тарусу!
Она потрясающий гид!!!
Всем очень рекомендуем.
Она потрясающий гид!!!
Всем очень рекомендуем.
Входит в следующие категории Тарусы
Похожие экскурсии из Тарусы
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.