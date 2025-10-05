читать дальше

прогулка несмотря на это удалась, благодаря сопровождению Оксаны. Много что узнали и услышали, посетили и увидели.

Оксана показала все ключевые места, которые характеризуют Тарусу: и очень красивые видовые места, и исторические, и уютные улочки. Но, на наш взгляд, было излишне много про повседневную Тарусу и ее современных жителей, а хотелось больше все таки про истории и творчество знаменитых людей, связанных с Тарусой. Из-за этого экскурсия вышла как будто растянутой на 2,5 часа. Интересный нам исторический материал можно было и в 1,5 часа уместить. Хотя не исключаю, что в такое ощущение внесла свою лепту та самая ноябрьская погода. Летом возможно и 3,5 часа ходили бы с удовольствием и слушали про всех: и исторических персон, и современных жителей)

Спасибо Оксане за хорошую экскурсию.