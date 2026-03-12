читать дальше

материал был подан логично, доходчиво и тактично. На своем личном автомобиле Юлия провезла по Тарусе, показала места, до которых пешком было бы идти не близко. Вместо назначенных двух часов проводила экскурсию три!

Таруса, благодаря в том числе и Юлии, оставила прекрасные впечатления. Очень природно красивый город на изгибах Оки, а сколько там проживало поэтов, писателей, художников! Сейчас Развивается как туристический центр - уже есть шикарные отели Красный угол, Хоромы, рестораны Маруся, Голубчики и многие другие. Выставочные площадки и пространства - дом Ракитского, мозаичный центр. Проводятся выставки, фестивали- дни Цветаевой, музыкальные вечера Рихтера.

Кто будет в Тарусе обязательно берите экскурсию с Юлией, Юлия профессионал, музейный научный работник - служит в музеи семьи Цветаевых, но при этом рассказывает очень интересно, не занудно.

А сколько знает стихов наизусть, и как они органично звучат в ее исполнении над Окой!

Обязательно приеду в Тарусу еще раз и снова с Юлией погуляем и посмотрим всю красавицу Тарусу!

Всем рекомендую гида Юлию, как для экскурсии по Тарусе, так и по музеи семьи Цветаевых!

На таких, как она деятельных и увлеченных людях держится музейное дело в малых городах России, сохраняется память следующим поколениям о прошлом и великих людях!