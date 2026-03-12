Красивые виды и панорамы Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Тарусе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
«Излучину Оки и панораму города с лучших видовых точек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
«Излучину Оки и панораму города с лучших видовых точек»
16 мая в 11:00
30 мая в 11:00
1000 ₽ за человека
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет
Почувствуйте магию Тарусы, где время словно замедляется, а пейзажи вдохновляют. Узнайте тайны города с главным редактором газеты
Начало: На набережной Оки
«Набережную Оки — отсюда открываются панорамы, вдохновлявшие Коровина и Поленова»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    12 марта 2026
    Таруса в историях и лицах
    Дата посещения: 12 марта 2026
    Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется отметить профессионализм, внимательность и обаяние Юли. Подача материала воспринимается легко, что поддерживает интерес и желание вернутся сюда снова и продолжить изучение этого прекрасного места.
  • Е
    Ендольцева
    11 августа 2025
    Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия
    Дата посещения: 11 августа 2025
    Замечательный, очень квалифицированный гид!
  • М
    Марина
    13 марта 2026
    Таруса в историях и лицах
    Юлия – большой профессионал: за время экскурсии очень увлекательно рассказала и про историю Тарусы, и про известных людей, связанных с городом. Узнала много нового и получилось более полно познакомиться с городом:)
  • N
    Natalia
    9 марта 2026
    Таруса в историях и лицах
    Юлия, большое спасибо! невероятно интересная, увлекательная экскурсия! невозможно было оторваться, хотелось слушать и слушать, задавать вопросы и еще много чего с вами посмотреть!
  • А
    Анна
    1 марта 2026
    Таруса в историях и лицах
    Юлия прекрасный гид, несмотря на холодную погоду, у нас была замечательная экскурсия. Рекомендую.
  • М
    Мария
    24 февраля 2026
    Таруса в историях и лицах
    Безумно интересная экскурсия-прогулка по Тарусе. Узнали много нового об истории города и о том, каким центром притяжения и буквально обителью
    являлась Таруса для величайших представителей творческой профессии (М. Цветаева, К. Паустовский, Б. Пастернак и тд).
    Отдельная благодарность за прочтение стихотворений!
    Вкусный бонус - рекомендация места, где смогли вкусно завершить поездку)

  • Я
    Яков
    14 февраля 2026
    Таруса в историях и лицах
    Потрясающая экскурсия! Юлия - замечательный гид, по-настоящему любит свой город. Рассказала нам про все интересные места Тарусы, дала рекомендации. Благодарим Юлию за экскурсию. Советуем всем!
  • В
    Валентина
    1 февраля 2026
    Таруса в историях и лицах
    Были с мужем на экскурсии 26.07.25г. Гид Юлия любит свой город. Впечатлений море, красоты Тарусы не передать словами. Нагулялись на природе,узнали очень много интересного. Сделали много фото. Рекомендую экскурсию с Юлией,очень внимательный,приятный, эрудированный человек. Очень рекомендуем.
  • В
    Вера
    20 января 2026
    Таруса в историях и лицах
    Мы посетили экскурсию по Тарусе с Юлией 17 января 2026 г. В самые крещенские морозы. И, конечно, если бы Юлия
    не была готова к таким экстремальным для нас условиям, мы бы отказались. Юлия провела нам автомобильную прогулку, при этом не упустив ничего важного! Вместо 2,5 она посвятила нам 3,5 часа. Таруса открылась нам живыми лицами и историями. Цветаева была с нами. Открытием стал Паустовский, а еще мы узнали много о современных жителях и гостях этого чудесного города. Спасибо, Юлия!

  • О
    Ольга
    21 декабря 2025
    Таруса в историях и лицах
    Первый раз были в Тарусе, и хотя почитали и знали уже многое, Юлия потрясающе провела экскурсию, рассказала много увлекательных вещей,
    читать дальше

    материал был подан логично, доходчиво и тактично. На своем личном автомобиле Юлия провезла по Тарусе, показала места, до которых пешком было бы идти не близко. Вместо назначенных двух часов проводила экскурсию три!
    Таруса, благодаря в том числе и Юлии, оставила прекрасные впечатления. Очень природно красивый город на изгибах Оки, а сколько там проживало поэтов, писателей, художников! Сейчас Развивается как туристический центр - уже есть шикарные отели Красный угол, Хоромы, рестораны Маруся, Голубчики и многие другие. Выставочные площадки и пространства - дом Ракитского, мозаичный центр. Проводятся выставки, фестивали- дни Цветаевой, музыкальные вечера Рихтера.
    Кто будет в Тарусе обязательно берите экскурсию с Юлией, Юлия профессионал, музейный научный работник - служит в музеи семьи Цветаевых, но при этом рассказывает очень интересно, не занудно.
    А сколько знает стихов наизусть, и как они органично звучат в ее исполнении над Окой!
    Обязательно приеду в Тарусу еще раз и снова с Юлией погуляем и посмотрим всю красавицу Тарусу!
    Всем рекомендую гида Юлию, как для экскурсии по Тарусе, так и по музеи семьи Цветаевых!
    На таких, как она деятельных и увлеченных людях держится музейное дело в малых городах России, сохраняется память следующим поколениям о прошлом и великих людях!

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Таруса в историях и лицах;
  2. Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия;
  3. Таруса, которая удивляет - и вдохновляет.
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Набережная Оки;
  3. Храм Воскресения Христова;
  4. Картинная галерея;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в марте 2026
Сейчас в Тарусе в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7800. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
