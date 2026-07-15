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Речные прогулки в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Тарусе, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
SUP-прогулки
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 3400 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
На лодке
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 4375 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
На лодке
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 10 500 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке;
  2. Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке;
  3. Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе.
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Набережная Оки;
  2. Набережная;
  3. Храм Воскресения Христова;
  4. Картинная галерея.
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2026
Сейчас в Тарусе в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 10 500.
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