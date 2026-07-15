Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 4375 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2026
Сейчас в Тарусе в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 10 500.
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2026 год по теме «Речные прогулки», цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь