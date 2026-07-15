Найдено 3 экскурсии в категории « Речные прогулки » в Тарусе, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

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