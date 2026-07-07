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1 чел. По популярности SUP-прогулки 1 час Индивидуальная до 10 чел. Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты от 3400 ₽ за всё до 10 чел. На лодке На квадроциклах 4.5 часа Индивидуальная Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке Начало: На ул. Луначарского от 40 000 ₽ за человека Джиппинг На квадроциклах 1 час 5% Индивидуальная Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей Начало: На улице Луначарского от 5700 ₽ 6000 ₽ за человека Другие экскурсии Тарусы

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