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Активный отдых в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Тарусе, цены от 3400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
SUP-прогулки
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 3400 ₽ за всё до 10 чел.
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
На лодке
На квадроциклах
4.5 часа
Индивидуальная
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Начало: На ул. Луначарского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 40 000 ₽ за человека
Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле
Джиппинг
На квадроциклах
1 час
-
5%
Индивидуальная
Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле
Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5700 ₽6000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Активный отдых»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке;
  2. Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке;
  3. Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле.
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2026
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