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Сплавиться по реке или поехать на шашлыки? Зачем выбирать, если можно совместить приятное с ещё более приятным. Предлагаем отправиться на прогулку по Оке на круглой лодке с мангалом.



Всё необходимое для жарки мы подготовим, проведём для вас инструктаж, а дальше вы только со своей компанией пройдёте до Тарусы. Там мы снова вас встретим и отвезём к месту старта.