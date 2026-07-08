Сплавиться по реке или поехать на шашлыки? Зачем выбирать, если можно совместить приятное с ещё более приятным. Предлагаем отправиться на прогулку по Оке на круглой лодке с мангалом.
Всё необходимое для жарки мы подготовим, проведём для вас инструктаж, а дальше вы только со своей компанией пройдёте до Тарусы. Там мы снова вас встретим и отвезём к месту старта.
Всё необходимое для жарки мы подготовим, проведём для вас инструктаж, а дальше вы только со своей компанией пройдёте до Тарусы. Там мы снова вас встретим и отвезём к месту старта.
Описание экскурсии
- Встретимся в Тарусе, здесь вы сможете оставить машину.
- Доставим вас к точке старта — в Ладыжино.
- Перед посадкой вы пройдёте инструктаж, получите спасательные жилеты и подниметесь на борт.
- Маршрут проходит по течению, поэтому вам не придётся управлять лодкой — она спокойно идёт сама.
- По пути вы полюбуетесь берегами Оки, зелёными склонами, песчаными участками и Тарусой. При подходящей погоде можно встретить на реке закат.
- Вы сможете пожарить еду на мангале. Всё необходимое мы подготовим: уголь, розжиг, решётку или шампуры, щипцы, одноразовую посуду, салфетки и мусорные пакеты.
- Финиш маршрута — в Тарусе. После прогулки доставим вас к месту старта.
Организационные детали
- Прогулка проходит на на круглой лодке с электромотором. На борту есть стол, зонт, мангал, посадочные места и спасательные жилеты.
- Вместимость — до 8 чел., за доплату можно отправиться с капитаном, тогда вместимость — 7 чел.
- На борт можно взять еду и напитки.
- Дети допускаются только со взрослыми.
- Можно продлить маршрут до 3–4 ч.
- Перед стартом проведём для вас инструктаж.
- Прогулка пройдёт только при подходящей погоде и безопасной обстановке на реке.
- Для подстраховки на берегу находится ПВХ-лодка, при необходимости она выйдет на помощь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
Входит в следующие категории Тарусы
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