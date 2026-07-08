Зовём вас в мини-путешествие: сначала драйвовый маршрут на квадроциклах по просёлочным тропам, а затем спокойный отдых на воде. А если захотите, на лодке можно будет пожарить еду на мангале и поужинать.
Описание экскурсии
Заезд на квадроциклах по окрестностям Тарусы. Перед стартом будет инструктаж по технике безопасности и обучение вождению. А затем будет поездка по живописному маршруту.
Водная прогулка на BBQ-лодке по Оке — вас ждёт тихий и спокойный вечер на реке. Вы отдохнёте и насладитесь видами зелёных берегов, песчаных отмелей и городскими пейзажами с необычного ракурса.
Организационные детали
- Аренда квадроциклов и BBQ-лодки с мангалом на борту, а также базовый инструктаж по управлению квадроциклом и правилам безопасного поведения на воде входят в стоимость
- Еда и напитки не включены — возьмите их с собой. По желанию можно купить комфорт-пакет для мангала: уголь, розжиг, решётка или шампуры, одноразовая посуда + подготовка мангала — 2000 ₽
- Спасательные жилеты на лодке и шлемы для катания на квадроцикле мы выдаём. Обратите внимание: инструктор может остановить катание в случае непредвиденных обстоятельств
- До точки старта вам нужно добраться самостоятельно, финиш — в Тарусе или в заранее согласованной точке
- Точный маршрут зависит от погоды, уровня воды и дорожных условий
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
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