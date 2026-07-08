Зовём вас в мини-путешествие: сначала драйвовый маршрут на квадроциклах по просёлочным тропам, а затем спокойный отдых на воде. А если захотите, на лодке можно будет пожарить еду на мангале и поужинать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Заезд на квадроциклах по окрестностям Тарусы. Перед стартом будет инструктаж по технике безопасности и обучение вождению. А затем будет поездка по живописному маршруту.

Водная прогулка на BBQ-лодке по Оке — вас ждёт тихий и спокойный вечер на реке. Вы отдохнёте и насладитесь видами зелёных берегов, песчаных отмелей и городскими пейзажами с необычного ракурса.

Организационные детали