Вдохновляющая Таруса откроет перед вами свои двери и пригласит в мир творческой провинции. Вы прогуляетесь по ней и поймёте, в чём заключается магия этого маленького городка.
А затем отправитесь в деревню, где снимали сериал «Участок», и в благородную усадьбу Истомино, которая принадлежала прапрадеду Толстого, дочери Кутузова и другим именитым владельцам.
Описание экскурсии
Историческая Таруса (2,5 часа)
- Вы увидите Соборную площадь, Петропавловский собор, здания дворянского собрания, Воскресенскую гору и храм, дома-музеи Паустовского и Цветаевых, Хлыстовское кладбище и многое другое.
- Выйдете к смотровой площадке с видами на Оку.
- Выясните, как Таруса переоделась из кольчуги в купеческий кафтан и где в старину проводились городские ярмарки.
- Узнаете, как город стал меккой для живописцев, музыкантов и литераторов.
- Поймёте, почему здесь в разные годы находили политическое убежище ссыльные и неблагонадёжные личности и как их взгляды перевоплощались в творчество.
- Услышите рассказы о жизни в Тарусе семьи Цветаевых, Паустовского, Борисова-Мусатова, Ватагина, Рихтера, Ахмадулиной, Ракицкого и многих других.
Окрестности Тарусы (3,5 часа)
- Вы побываете в деревне Похвистнево (1 час), где снимался сериал «Участок» с Сергеем Безруковым в роли милиционера. По желанию пообедаете в кафе блюдами из местных продуктов.
- Заглянете в дворянскую усадьбу Истомино (2,5 часа). Услышите историю владельцев — от Толстых и Хитрово до современных хозяев.
- Осмотрите снаружи усадебный дом, грот, Успенский храм.
- Заранее можно заказать историческую экскурсию по дому и выставке «Усадебное чаепитие».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Haval для группы не более 3 человек или на минивэне Toyota Alphard для группы 4–5 человек.
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и билеты в усадьбу Истомино: экскурсия (1 час) — 1200 ₽ за группу, посещение выставки (30 минут) — 550 ₽ за группу, экскурсия с чаепитием и выставкой (2,5 часа) — 4000 ₽ за группу.
- По запросу можем запланировать посещение музеев и выставок в Тарусе. Общее время экскурсии увеличивается за дополнительную плату. Детали обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тарусе
Провели экскурсии для 407 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
