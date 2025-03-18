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за то, что учла наши пожелания по маршруту и нам удалась познакомиться ещё с одной достопримечательностью Тарусы (гастрономической)) Очень понравилась речь экскурсовода и рассказ о местах и людях. А экскурсию на сайте я выбирала по критерию индивидуальности гида, т. е. когда экскурсия действительно является авторской, а не "её проведёт один из команды гидов"! И это действительно было чудесно! Огромная благодарность Оксане и за рекомендации: где вкусно, где интересно, и за помощь в бронировании экскурсии в музей)