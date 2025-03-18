Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
31 мар в 17:30
1 апр в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 марта 2025Огромная благодарность Оксане за экскурсию, нам очень понравилось! Живописные виды маленького и тихого городка Тарусы просто завораживают, неудивительно, что они
- ЕЕлизавета11 марта 2025Давно так душевно не гуляли по городу с экскурсией! Оксана невероятно приятный человек и высококлассный гид. Красивая речь, развернутые ответы на
- ММария2 марта 2025Экскурсия нам очень понравилась: увлекательно, познавательно и с любовью к родным местам! Маршрут выстроен отлично и логично. Огромная благодарность Оксане
- ММария5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
- ООльга3 ноября 2024С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
- ЕЕлена28 октября 2024Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник на могиле В. Борисова-Мусатова»
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