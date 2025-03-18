Памятник на могиле В. Борисова-Мусатова – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник на могиле В. Борисова-Мусатова» в Тарусе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
31 мар в 17:30
1 апр в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 марта 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Огромная благодарность Оксане за экскурсию, нам очень понравилось! Живописные виды маленького и тихого городка Тарусы просто завораживают, неудивительно, что они
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    привлекали и привлекают такое количество творческих людей. Прогулка превратилась в путешествие, наполненное интереснейшей информацией, стихами, любопытными историческими фактами, художественными описаниями. Чувствуется любовь Оксаны к этим местам! В общем, рекомендую всем!

  • Е
    Елизавета
    11 марта 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Давно так душевно не гуляли по городу с экскурсией! Оксана невероятно приятный человек и высококлассный гид. Красивая речь, развернутые ответы на
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    все вопросы - идеально! Время пролетело незаметно, влюбились в Тарусу всей командой. Для нас было также ценно, что Оксана поделилась рекомендациями до и после экскурсии. И всегда быстро выходила на связь. Большая благодарность и безусловная рекомендация для всех желающих познать Тарусу!

  • М
    Мария
    2 марта 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Экскурсия нам очень понравилась: увлекательно, познавательно и с любовью к родным местам! Маршрут выстроен отлично и логично. Огромная благодарность Оксане
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    за то, что учла наши пожелания по маршруту и нам удалась познакомиться ещё с одной достопримечательностью Тарусы (гастрономической)) Очень понравилась речь экскурсовода и рассказ о местах и людях. А экскурсию на сайте я выбирала по критерию индивидуальности гида, т. е. когда экскурсия действительно является авторской, а не "её проведёт один из команды гидов"! И это действительно было чудесно! Огромная благодарность Оксане и за рекомендации: где вкусно, где интересно, и за помощь в бронировании экскурсии в музей)

  • М
    Мария
    5 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
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    нового и интересного про Тарусу и её знаменитых обитателей. Слушали прекрасные стихи и даже дети отметили то, что Людмила знает столько наизусть))). Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Если и экскурсия, то только такая! Супер! Спасибо!!!

  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник на могиле В. Борисова-Мусатова»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в марте 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Памятник на могиле В. Борисова-Мусатова" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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