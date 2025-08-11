Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
11 авг в 09:00
15 авг в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
11 авг в 11:00
17 авг в 11:00
720 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса и Истомино: путешествие во времени
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Мусатовский косогор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в августе 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Мусатовский косогор" можно забронировать 3 экскурсии от 720 до 17 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2025 год по теме «Мусатовский косогор», 35 ⭐ отзывов, цены от 720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь