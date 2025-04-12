А Антон Таруса. Там, где живёшь сердцем Замечательная экскурсия и замечательный человек Оксана! Рассказано без лишней информационной нагрузки и монотонности! Но при этом очень увлекательно и интересно. Многие моменты из экскурсии явно не найдёшь в официальных источниках о городе и это позволяет лучше ощутить местный колорит.

А Александра Таруса. Там, где живёшь сердцем Мы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалось такое, что хочется вернуться снова!

Д Денис Таруса. Там, где живёшь сердцем Оксана очень приятный, чуткий и отзывчивый экскурсовод, увлекательный рассказчик! Порекомендовала музей и места для самостоятельного посещения, помогла все организовать. Прогулка по Тарусе была незабываемая 👍 Огромное спасибо 👍

Н Надежда Старинная, уютная, талантливая Таруса Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же время глубокого погружения в прекрасный русский город Тарусу. Спасибо ☺️

А Алла Старинная, уютная, талантливая Таруса Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной! Профессионал с большой буквы! Она нас влюбила в свой город и теперь мы обязательно вернемся в Тарусу летом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было жаль расставаться с Ириной и Тарусой и Окой!