Кенотаф Марины Цветаевой – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Кенотаф Марины Цветаевой» в Тарусе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    12 апреля 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Замечательная экскурсия и замечательный человек Оксана! Рассказано без лишней информационной нагрузки и монотонности! Но при этом очень увлекательно и интересно. Многие моменты из экскурсии явно не найдёшь в официальных источниках о городе и это позволяет лучше ощутить местный колорит.
  • А
    Александра
    2 апреля 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Мы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалось такое, что хочется вернуться снова!
    Мы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалосьМы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалосьМы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалось
  • Д
    Денис
    30 марта 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Оксана очень приятный, чуткий и отзывчивый экскурсовод, увлекательный рассказчик! Порекомендовала музей и места для самостоятельного посещения, помогла все организовать. Прогулка по Тарусе была незабываемая 👍 Огромное спасибо 👍
  • Н
    Надежда
    20 февраля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же время глубокого погружения в прекрасный русский город Тарусу. Спасибо ☺️
    Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же времяНам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же времяНам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же времяНам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же время
  • А
    Алла
    16 января 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной! Профессионал с большой буквы! Она нас влюбила в свой город и теперь мы обязательно вернемся в Тарусу летом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было жаль расставаться с Ириной и Тарусой и Окой!
  • Е
    Екатерина
    8 января 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Были 7.01.2025г. экскурсовод Людмила. Экскурсия понравилась как взрослым так и детям, слушали с большим интересом. Если бы Людмила не рассказала
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    много интересного о городке с богатой историей, думаю мы бы не прониклись к нему. А так, мы увидели, очень красивые места, услышали о многих творческих людях проживавших в Тарусе. Городок маленький, но уникальный. Думаю ещё сюда вернёмся.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Кенотаф Марины Цветаевой»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в апреле 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Кенотаф Марины Цветаевой" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6900. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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