Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон12 апреля 2025Замечательная экскурсия и замечательный человек Оксана! Рассказано без лишней информационной нагрузки и монотонности! Но при этом очень увлекательно и интересно. Многие моменты из экскурсии явно не найдёшь в официальных источниках о городе и это позволяет лучше ощутить местный колорит.
- ААлександра2 апреля 2025Мы остались в восторге от экскурсии проведенной Оксаной. Несмотря на дождливую погоду впечатление о городе создалось такое, что хочется вернуться снова!
- ДДенис30 марта 2025Оксана очень приятный, чуткий и отзывчивый экскурсовод, увлекательный рассказчик! Порекомендовала музей и места для самостоятельного посещения, помогла все организовать. Прогулка по Тарусе была незабываемая 👍 Огромное спасибо 👍
- ННадежда20 февраля 2025Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной, экскурсия подготовлена идеально для быстрого, но в то же время глубокого погружения в прекрасный русский город Тарусу. Спасибо ☺️
- ААлла16 января 2025Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной! Профессионал с большой буквы! Она нас влюбила в свой город и теперь мы обязательно вернемся в Тарусу летом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было жаль расставаться с Ириной и Тарусой и Окой!
- ЕЕкатерина8 января 2025Были 7.01.2025г. экскурсовод Людмила. Экскурсия понравилась как взрослым так и детям, слушали с большим интересом. Если бы Людмила не рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Кенотаф Марины Цветаевой»
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