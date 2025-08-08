Мои заказы

Киты и рыбалка в Баренцевом море на скоростном катамаране (из Териберки)

Насладитесь водной прогулкой в Териберке на скоростном катамаране, исследуя живописные скалы и наблюдая за китами в их естественной среде
На скоростном катамаране отправляйтесь в Баренцево море, где вас ждёт встреча с китами и дельфинами.

Путешествие вдоль скалистых берегов Кольского полуострова подарит уникальные виды и возможность насладиться морской рыбалкой.

Опытный капитан поделится интересными фактами о местной фауне и подстроит маршрут под ваши предпочтения. Комфортабельный катер с тёплой каютой и туалетом обеспечит удобство в пути
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🐋 Возможность увидеть китов и дельфинов
  • 🎣 Морская рыбалка на треску и пикшу
  • 🚤 Скоростной катамаран для быстрого перемещения
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
  • 🌊 Уникальные виды Кольского полуострова
Киты и рыбалка в Баренцевом море на скоростном катамаране (из Териберки)© Артём
Киты и рыбалка в Баренцевом море на скоростном катамаране (из Териберки)© Артём
Киты и рыбалка в Баренцевом море на скоростном катамаране (из Териберки)© Артём

Что можно увидеть

  • Скалистые берега
  • Фьорды
  • Птичьи базары

Описание водной прогулки

  • Вы выйдете в море на скоростном катамаране. Его примерная скорость при хорошей погоде — 35-40 км/ч.
  • Пройдёте вдоль береговой линии Кольского полуострова — мимо неприступных скал, узких фьордов и птичьих базаров.
  • Быстро долетите до места нахождения китов, чтобы подольше понаблюдать за ними.
  • Остановитесь на рыбалку. На катере есть три удочки с механическими катушками.
  • Опытный капитан расскажет много интересного про Баренцево море и его обитателей.
  • А ещё построит маршрут на основе ваших предпочтений — можно подольше поискать морских жителей или уделить всё внимание рыбалке.

Организационные детали

  • Вы отправитесь в море на комфортабельном катере с туалетом и тёплой каютой.
  • Перед прогулкой пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спассредства.
  • В поездке с вами будет капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Сияние Севера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1785 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
читать дальше

жителей и не искупаться в Северном Ледовитом океане! Расслабление, необыкновенные ощущения невесомости, разные локации купания — всё это вас ждёт на флоатинге. А солёные брызги Баренцева моря, суровые скалы и нос катера, режущий волну — это прелести морской прогулки! В отличие от многих мы не обещаем встречи с китами, дельфинами и тюленями, но наш капитан прокатит вас по местам их возможного появления!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
8 авг 2025
Все было супер! Отдельный респект нашему дайверу Антону, за рассказ, стол и дегустацию!

Входит в следующие категории Териберки

Похожие экскурсии из Териберки

Териберка: навстречу китам и ветру
2 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
На катере
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
18 ноя в 11:00
5000 ₽ за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
2 часа
44 отзыва
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
18 ноя в 10:30
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Териберке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Териберке