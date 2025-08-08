На скоростном катамаране отправляйтесь в Баренцево море, где вас ждёт встреча с китами и дельфинами.
Путешествие вдоль скалистых берегов Кольского полуострова подарит уникальные виды и возможность насладиться морской рыбалкой.
Опытный капитан поделится интересными фактами о местной фауне и подстроит маршрут под ваши предпочтения. Комфортабельный катер с тёплой каютой и туалетом обеспечит удобство в пути
5 причин купить эту прогулку
- 🐋 Возможность увидеть китов и дельфинов
- 🎣 Морская рыбалка на треску и пикшу
- 🚤 Скоростной катамаран для быстрого перемещения
- 🗺️ Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
- 🌊 Уникальные виды Кольского полуострова
Что можно увидеть
- Скалистые берега
- Фьорды
- Птичьи базары
Описание водной прогулки
- Вы выйдете в море на скоростном катамаране. Его примерная скорость при хорошей погоде — 35-40 км/ч.
- Пройдёте вдоль береговой линии Кольского полуострова — мимо неприступных скал, узких фьордов и птичьих базаров.
- Быстро долетите до места нахождения китов, чтобы подольше понаблюдать за ними.
- Остановитесь на рыбалку. На катере есть три удочки с механическими катушками.
- Опытный капитан расскажет много интересного про Баренцево море и его обитателей.
- А ещё построит маршрут на основе ваших предпочтений — можно подольше поискать морских жителей или уделить всё внимание рыбалке.
Организационные детали
- Вы отправитесь в море на комфортабельном катере с туалетом и тёплой каютой.
- Перед прогулкой пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спассредства.
- В поездке с вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Сияние Севера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1785 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
8 авг 2025
Все было супер! Отдельный респект нашему дайверу Антону, за рассказ, стол и дегустацию!
Входит в следующие категории Териберки
