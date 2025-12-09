Морская прогулка в Териберке и наблюдение за китами
Яркое северное приключение, которое обязательно подарит вам что-то своё
Териберка — это не только посёлок на просторах тундры, но и суровая красота Северного Ледовитого океана.
Чтобы узнать главное о природе Кольского полуострова и её обитателях, вы выйдете в море на современном частном катере — и увидите всё, что формирует характер этой части Русского Севера. А может быть, даже встретите китов!
Описание водной прогулки
У причала вас встретит капитан — человек, который знает эти воды наизусть и всегда рад каждому гостю. Когда вы удобно разместитесь на борту, он проведёт подробный инструктаж, расскажет о маршруте и подскажет, как сделать поездку максимально комфортной. И как только всё будет готово, катер возьмёт курс в сторону открытого моря — туда, где начинается главное приключение.
Что вы увидите по пути
Маршрут может меняться по погоде и решению капитана, но чаще всего включает:
Териберский маяк
водопад, стекающий прямо к морю
старую береговую батарею
остров Малый Олений
«яйца драконов»
птичий базар
Каждая из них по-своему особенная: где-то ярче чувствуется дыхание Севера, где-то пространство раскрывается особенно широко.
Возможные встречи с морскими гигантами
Во время прогулки на берег нередко выходят тюлени и морские зайцы. А в воде могут появиться и более редкие гости:
косатки
дельфины
полосатики и малые полосатики
высоколобые бутылконосы
киты
Мы находимся в дикой природе, и никто не выходит к людям «по расписанию», поэтому фотоохота иногда идёт по собственному сценарию. Но, во-первых, сама морская прогулка дарит такое количество эмоций, что равнодушным не остаётся никто. А во-вторых, дни, когда животные совсем не показываются, встречаются крайне редко.
Организационные детали
Трансфер из Мурманска и обратно вы организуете самостоятельно
В море мы выходим на новом скоростном катере «Владислава» Ямал-29М, 2025 года выпуска, с эффектным дизайном и передовым оснащением для вашего комфорта
Безопасность превыше всего! Катер соответствует требованиям морского регистра, команда имеет все необходимые лицензии и предоставляет страховку
Предоплата не возвращается в случае отмены прогулки менее чем за 3 дня до выхода в море и неявки на причал в обозначенное время
Предоплата возвращается в случае, если прогулка отменилась по погодным условиям
На катере с вами будет один из членов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваш гид в Териберке
Откройте для себя Териберку вместе с нами! Приглашаем вас в незабываемое морское приключение по Северному Ледовитому океану! Морские прогулки, рыбалка, знакомство с местной культурой – мы поможем вам увидеть Териберку читать дальше
такой, какой она есть на самом деле, предлагая индивидуальный подход и заботу о каждой детали.
Насладитесь захватывающими видами Териберки в условиях максимального комфорта и безопасности на борту современного катера. Поймайте удачу за хвост вместе с нами! Наша задача – сделать ваше путешествие незабываемым и полным ярких впечатлений.