Териберка — это не только посёлок на просторах тундры, но и суровая красота Северного Ледовитого океана. Чтобы узнать главное о природе Кольского полуострова и её обитателях, вы выйдете в море на современном частном катере — и увидите всё, что формирует характер этой части Русского Севера. А может быть, даже встретите китов!

Описание водной прогулки

У причала вас встретит капитан — человек, который знает эти воды наизусть и всегда рад каждому гостю. Когда вы удобно разместитесь на борту, он проведёт подробный инструктаж, расскажет о маршруте и подскажет, как сделать поездку максимально комфортной. И как только всё будет готово, катер возьмёт курс в сторону открытого моря — туда, где начинается главное приключение.

Что вы увидите по пути

Маршрут может меняться по погоде и решению капитана, но чаще всего включает:

Териберский маяк

водопад, стекающий прямо к морю

старую береговую батарею

остров Малый Олений

«яйца драконов»

птичий базар

Каждая из них по-своему особенная: где-то ярче чувствуется дыхание Севера, где-то пространство раскрывается особенно широко.

Возможные встречи с морскими гигантами

Во время прогулки на берег нередко выходят тюлени и морские зайцы. А в воде могут появиться и более редкие гости:

косатки

дельфины

полосатики и малые полосатики

высоколобые бутылконосы

киты

Мы находимся в дикой природе, и никто не выходит к людям «по расписанию», поэтому фотоохота иногда идёт по собственному сценарию. Но, во-первых, сама морская прогулка дарит такое количество эмоций, что равнодушным не остаётся никто. А во-вторых, дни, когда животные совсем не показываются, встречаются крайне редко.

Организационные детали