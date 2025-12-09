Мои заказы

Морская прогулка в Териберке и наблюдение за китами

Яркое северное приключение, которое обязательно подарит вам что-то своё
Териберка — это не только посёлок на просторах тундры, но и суровая красота Северного Ледовитого океана.

Чтобы узнать главное о природе Кольского полуострова и её обитателях, вы выйдете в море на современном частном катере — и увидите всё, что формирует характер этой части Русского Севера. А может быть, даже встретите китов!
Описание водной прогулки

У причала вас встретит капитан — человек, который знает эти воды наизусть и всегда рад каждому гостю. Когда вы удобно разместитесь на борту, он проведёт подробный инструктаж, расскажет о маршруте и подскажет, как сделать поездку максимально комфортной. И как только всё будет готово, катер возьмёт курс в сторону открытого моря — туда, где начинается главное приключение.

Что вы увидите по пути

Маршрут может меняться по погоде и решению капитана, но чаще всего включает:

  • Териберский маяк
  • водопад, стекающий прямо к морю
  • старую береговую батарею
  • остров Малый Олений
  • «яйца драконов»
  • птичий базар

Каждая из них по-своему особенная: где-то ярче чувствуется дыхание Севера, где-то пространство раскрывается особенно широко.

Возможные встречи с морскими гигантами

Во время прогулки на берег нередко выходят тюлени и морские зайцы. А в воде могут появиться и более редкие гости:

  • косатки
  • дельфины
  • полосатики и малые полосатики
  • высоколобые бутылконосы
  • киты

Мы находимся в дикой природе, и никто не выходит к людям «по расписанию», поэтому фотоохота иногда идёт по собственному сценарию. Но, во-первых, сама морская прогулка дарит такое количество эмоций, что равнодушным не остаётся никто. А во-вторых, дни, когда животные совсем не показываются, встречаются крайне редко.

Организационные детали

  • Трансфер из Мурманска и обратно вы организуете самостоятельно
  • В море мы выходим на новом скоростном катере «Владислава» Ямал-29М, 2025 года выпуска, с эффектным дизайном и передовым оснащением для вашего комфорта
  • Безопасность превыше всего! Катер соответствует требованиям морского регистра, команда имеет все необходимые лицензии и предоставляет страховку
  • Предоплата не возвращается в случае отмены прогулки менее чем за 3 дня до выхода в море и неявки на причал в обозначенное время
  • Предоплата возвращается в случае, если прогулка отменилась по погодным условиям
  • На катере с вами будет один из членов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваш гид в Териберке
Откройте для себя Териберку вместе с нами! Приглашаем вас в незабываемое морское приключение по Северному Ледовитому океану! Морские прогулки, рыбалка, знакомство с местной культурой – мы поможем вам увидеть Териберку
читать дальше

такой, какой она есть на самом деле, предлагая индивидуальный подход и заботу о каждой детали. Насладитесь захватывающими видами Териберки в условиях максимального комфорта и безопасности на борту современного катера. Поймайте удачу за хвост вместе с нами! Наша задача – сделать ваше путешествие незабываемым и полным ярких впечатлений.

