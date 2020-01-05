Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Териберки

Териберка — северный удел

Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли

5
1 отзыв
Игорь
Игорь – Гид из Териберки
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки.

Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии.

Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох.

Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел

Что вас ожидает

Комфортное путешествие к Крайнему Северу
Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни, каменные валуны «сейды». Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут).

А дальше таинственный и притягательный океан. Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами динозавра»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснетесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольетесь с природой и отдохнете душой.

Териберка старая, новая, вечная
Мы исследуем обе части поселка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съемок фильма «Левиафан».

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Мурманске и привезу обратно
  • Путешествие пройдет на полноприводном джипе или микроавтобусе 🚌
  • По желанию можно покататься на снегоходах (1000 руб. с человека)
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Увидимся в Мурманске!
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1 реальный отзыв

Екатерина
5 янв 2020
Всем привет, наша экскурсия на Териберку состоялась 2 января 2020 года. Это была удивительная поездка на край света, мы увидели красоту и прелесть лесной и горной тундры. Наш гид все подробно нам рассказал про поселок и подготовил нас к посещению и показал нам самые красивые места. Нашему взору открылись невероятные красоты бескрайнего Севера и сказочные пейзажи неба за окном авто, смена погоды буквально на наших глазах с безоблачного неба на снежную пургу. Териберка нас встретила пасмурным небом в самом начале, но затем природа как бы сжалилась над нами и небо стало ясным и чистым, что позволило нам сделать очень много фото у берегов Северного Ледовитого океана, скал и водопадов, насладиться чистым горным воздухом. Также мы прокатились на снегоходе к берегу океана и водопаду. Отдельное спасибо нашему гиду Игорю за это увлекательное путешествие на Териберку и охоту за Северным сиянием. Все наши желания были полностью исполнены и это есть настоящее новогоднее чудо!!!!!!!!

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