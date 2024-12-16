Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Териберки

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Териберка - северный удел

Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки. Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии. Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох.

Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!
5
4 отзыва
Териберка - северный удел
Териберка - северный удел
Териберка - северный удел

Описание экскурсии

Комфортное путешествие к Крайнему Северу

Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни — каменные валуны «сейды».

По прибытии мы отправимся на прогулку по природному парку «Териберка» (пешком или в санях за снегоходом). Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами динозавра»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснётесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольётесь с природой и отдохнёте душой.

Териберка старая, новая, вечная

Мы исследуем обе части поселка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. Сделаете фото с различными арт-объектами (качели, скелет кита, корабль, выброшенный на берег).

Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съемок фильма «Левиафан».

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Мурманске и привезу обратно
  • Путешествие пройдёт на полноприводном джипе или микроавтобусе
  • По желанию можно покататься в санях за снегоходом (1500 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 367 туристов
Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас
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энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Увидимся в Мурманске!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
KRISTINA
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода, и красота природы, и конечно наш гид Игорь. Это и интересный рассказ, и комфортный
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автомобиль, и внимания ко всем деталям в пути, пожеланиям путешественников. Просто огромное спасибо нашему гиду Игорю за все!
Сама Териберка- это необыкновенный край земли, с такой тихо- безмолвной, завораживающей своей красотой природой. От прогулки по национальному парку Териберки в Полярную ночь под огромнейшим впечатлением! Нет слово, просто прилагаю фото 😊

Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
Очень классно, когда в путешествиях увиденное превосходит все ожидания! И как говорится все сложилось: и погода,
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Елена
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы быть, так как дорога в Териберке вообще не асфальт. Роман все показал и рассказал в удобном для нашей группы режиме, потакая всем нашим желаниям. Просто огромное спасибо за этот день!
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
С нами был экскурсовод Роман на внедорожнике. Проблем с преодолением дорожных препятствий не было, могли бы
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Екатерина
Всем привет, наша экскурсия на Териберку состоялась 2 января 2020 года. Это была удивительная поездка на край света, мы увидели красоту и прелесть лесной и горной тундры. Наш гид все
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подробно нам рассказал про поселок и подготовил нас к посещению и показал нам самые красивые места. Нашему взору открылись невероятные красоты бескрайнего Севера и сказочные пейзажи неба за окном авто, смена погоды буквально на наших глазах с безоблачного неба на снежную пургу. Териберка нас встретила пасмурным небом в самом начале, но затем природа как бы сжалилась над нами и небо стало ясным и чистым, что позволило нам сделать очень много фото у берегов Северного Ледовитого океана, скал и водопадов, насладиться чистым горным воздухом. Также мы прокатились на снегоходе к берегу океана и водопаду. Отдельное спасибо нашему гиду Игорю за это увлекательное путешествие на Териберку и охоту за Северным сиянием. Все наши желания были полностью исполнены и это есть настоящее новогоднее чудо!!!!!!!!

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Виктория
Очень благодарны гиду Антону, все прошло великолепно, море впечатлений, драйва! Антон рассказал много интересного, мы побывали в Териберке и на Кольской сверхглубокой, это было круто! Прошлись по тундре 2км, обалденное чувство! Давно мечтали! Обязательно порекомендуем Антона в качестве гида! Спасибо Антон!! Еще вернемся!
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