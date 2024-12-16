Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Териберки

Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки. Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии. Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох. Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!

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Описание экскурсии

Комфортное путешествие к Крайнему Северу

Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни — каменные валуны «сейды».

По прибытии мы отправимся на прогулку по природному парку «Териберка» (пешком или в санях за снегоходом). Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами динозавра»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснётесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольётесь с природой и отдохнёте душой.

Териберка старая, новая, вечная

Мы исследуем обе части поселка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. Сделаете фото с различными арт-объектами (качели, скелет кита, корабль, выброшенный на берег).

Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съемок фильма «Левиафан».

Организационные детали