Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Териберка - фотоприключение на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
25 000 ₽ за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
25 200 ₽
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
