В уютном доме Тобольска, наполненном ароматом ржаных пряников, вас встретит хозяин, рассказывая о значении этой сладости в русской культуре. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению пряников, узнать о традициях и насладиться чаем с только что испечёнными угощениями. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. Не забудьте о возможных аллергиях на мёд и животных

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.

В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.

Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.

Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.

Организационные детали