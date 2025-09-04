В уютном доме Тобольска, наполненном ароматом ржаных пряников, вас встретит хозяин, рассказывая о значении этой сладости в русской культуре.
Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению пряников, узнать о традициях и насладиться чаем с только что испечёнными угощениями. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. Не забудьте о возможных аллергиях на мёд и животных
5 причин купить эту экскурсию
- 🍯 Уникальный мастер-класс по пряникам
- 🏠 Атмосфера старинного дома
- 🎭 Встреча с кукольным Петрушкой
- ☕ Чай с только что испечёнными пряниками
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Музей-балаган
Описание экскурсии
Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.
В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.
Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.
Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.
Организационные детали
- Испечённые пряники вы заберёте с собой
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- В состав пряников входят мёд и пряности — предупреждаем на случай аллергии. И на случай других аллергий — в доме живут кот и собака
- Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 163 туристов
Живу в Тобольске с рождения. Однажды я решил, что забивание головы кучей сведений о нашем народе не приведёт меня к его пониманию. Я оставил учёбу в вузе и отправился получать
Отзывы и рейтинг
5
А
Антон
4 сен 2025
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому. Огромное спасибо Антону и Юле за интереснейший опыт. Отдельный привет Петру Ивановичу!
Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
Очень рекомендую!
