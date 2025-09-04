Мои заказы

Пряничные не хухры-мухры в Тобольске

Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
В уютном доме Тобольска, наполненном ароматом ржаных пряников, вас встретит хозяин, рассказывая о значении этой сладости в русской культуре.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению пряников, узнать о традициях и насладиться чаем с только что испечёнными угощениями. Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. Не забудьте о возможных аллергиях на мёд и животных
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍯 Уникальный мастер-класс по пряникам
  • 🏠 Атмосфера старинного дома
  • 🎭 Встреча с кукольным Петрушкой
  • ☕ Чай с только что испечёнными пряниками
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть

  • Музей-балаган

Описание экскурсии

Вместе с хозяином дома вы пройдётесь по музею-балагану и познакомитесь с предметами старинного быта, разного рода диковинами и коллекциями ремесленных изделий.

В мастерской поучаствуете в пряничном действе — приготовите тесто, погрузитесь в историю и традиции пряника и с помощью досок напечатаете себе угощение.

Разбуженный пряничным духом, к вам придёт кукольный задира, грубиян и бабник, страстно любящий эту жизнь и пряники, — Петрушка.

Завершим встречу ароматным чаем, горячими пряниками и беседой о полученном опыте.

Организационные детали

  • Испечённые пряники вы заберёте с собой
  • Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
  • В состав пряников входят мёд и пряности — предупреждаем на случай аллергии. И на случай других аллергий — в доме живут кот и собака
  • Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет3500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 163 туристов
Живу в Тобольске с рождения. Однажды я решил, что забивание головы кучей сведений о нашем народе не приведёт меня к его пониманию. Я оставил учёбу в вузе и отправился получать
иной опыт. Я хотел найти тот самый сказочный русский народ, от которого нам достался русский язык, народ, о котором пишут этнографы и языковеды. Удалось ли мне встретить хранителей моей древней культуры? Расскажу вам на экскурсии! В нашем семейном музее-балагане мы играем праздники, обряды, обучаем старинным ремёслам. На наших экскурсиях и спектаклях вы встретитесь с Асей Кошкой — свободным художником, резидентом театральной студии и хозяйкой пряничной мастерской. Кузнецом Александром — студентом театрального отделения и актёром театра. Котом Пушкиным и по желанию с собакой Трейси. Мы не фанаты официоза! Нам нравится дружеское общение в неформальной обстановке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антон
4 сен 2025
Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому. Огромное спасибо Антону и Юле за интереснейший опыт. Отдельный привет Петру Ивановичу!
Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
Очень рекомендую!
