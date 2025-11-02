Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 ноября 2025Были на экскурсии с компанией друзей, все остались очень довольны. Все были переполнены впечатлениями и эмоциями еще несколько дней после
- ААнтон4 сентября 2025Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому.
- ААлексей27 июля 2025Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
- NNatalya19 июля 2025Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
- ААнна7 июля 2025Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
- ААнастасия14 июня 2025Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
Как-то
- ННина5 мая 2025Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
- ДДарья28 апреля 2025Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
- ААнна14 апреля 2025Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли
- ИИрина28 марта 2025Если ли вы хотитите прикоснуться к народной культуре и истории и просто провести время в хорошей компании, то вам- сюда.
- ААлексей4 февраля 2025Мы были семьей, в разных возрастах. И дети-студенты, и школьник, и мы сами.
Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с
