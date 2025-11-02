Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Тобольске

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Были на экскурсии с компанией друзей, все остались очень довольны. Все были переполнены впечатлениями и эмоциями еще несколько дней после
    читать дальше

    экскурсии. Мы оказались в гостях у человека, который интересуется историей традиционных русских ремесел и заражает этим интересом всех вокруг. Я знала, что нам будет предложено поработать молотом на наковальне, и заранее решила, что откажусь, не люблю железки. В итоге не устояла, рассказ о кузнечном деле был настолько заразителен, я поняла, что мне выпал уникальный шанс. И не пожалела!) Печатали пряники, слушали рассказ о мазыкской игрушке, смотрели, как Мастер работал топором, пили душистый чай… Антон играет на балалайке, исполняет частушки, а этот жанр предполагает импровизацию и злободневность - все это мы увидели. Но больше всего меня поразил театр Петрушки. Немного знала об этом виде искусства из книг, но ни разу не видела вживую. Интерактив, остроумие, народность, традиции, актуальность и талант! Десять баллов из десяти!
    Анна (жена Сергея)

  • А
    Антон
    4 сентября 2025
    Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
    Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому.
    читать дальше

    Огромное спасибо Антону и Юле за интереснейший опыт. Отдельный привет Петру Ивановичу!
    Локации интересные, пряники получилось вкусные, а кукольный перформанс и частушки оставляют неизгладимый след на психике.
    Очень рекомендую!

    Абсолютно потрясающее мероприятие. Возможность прикоснуться к совершенно другой жизни. Не только посмотреть и услышать, но и потрогать, попробовать, сделать самому.
  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
    За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
    читать дальше

    пряники, сделать козули разных форм, вырезать из дерева чудесную птичку, выковать именной гвоздь в настоящей кузнице. И все это в теплой и дружественной, камерной атмосфере.
    Рекомендую от души, если вы в Тобольске.

  • N
    Natalya
    19 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
    читать дальше

    тебя место их глазами. Так вышло в музее-балагане Дом Спиридона. Как будто приехали в гости к близкому другу: сын выковал гвоздь, вместе напекли вкуснейших пряников, узнали, что самобытные игрушки не вырезаются ножом, а рубятся специальным набором топоров. Низкий поклон Антону за частушки и знакомство с Петром и Пушкиным, за советы по городу и новые знакомства ❤️

    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
  • А
    Анна
    7 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
  • А
    Анастасия
    14 июня 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
    Как-то
    читать дальше

    по-домашнему и очень энергетически насыщенно все прошло, мы еще весь вечер обсуждали все, что увидели и попробовали.
    Рекомендую вас всем, кто поедет в Тобольск к обязательному посещению.
    Анастасия и ко.
    Спасибо от всего сердца❤

    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
  • Н
    Нина
    5 мая 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
  • Д
    Дарья
    28 апреля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
  • А
    Анна
    14 апреля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
    Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли
    читать дальше

    пряники и попили вкусный чай, а еще никуда без балаганного представления от Петра. Такое скопление ремесел в одном месте вызывает восхищение. Приятная дружеская обстановка располагает, как будто приехала к старым друзьям!
    Мира, благополучия и процветания вашему дому!

    Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
  • И
    Ирина
    28 марта 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Если ли вы хотитите прикоснуться к народной культуре и истории и просто провести время в хорошей компании, то вам- сюда.
    читать дальше

    Окунуться в прошлое, взять в руки книгу, на которой остались следы воска от свечи, попробовать себя в роли кузнеца, используя старинную наковальню, испечь пряник, поиграть на народных инструментах, даже увидеть настоящее балаганное представление- все это вызывает эмоции, которые сложно описать словами! И, конечно, посмотреть какие шедевры рождаются из-под топора мастера! Здесь не грузят фактами, цифрами - здесь просто работают увлеченные люди, которые своим позитивом и любовью к народной культуре заряжают других. Получили огромное удовольствия и взрослые, и дети. Ребята, большое спасибо и успехов!

  • А
    Алексей
    4 февраля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Мы были семьей, в разных возрастах. И дети-студенты, и школьник, и мы сами.
    Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с
    читать дальше

    нешаблонной энергетикой, с силой вдохновения и творчества, с бездонным колодцем духовных скреп, традиций, промыслов, творчества и мастерства.
    Все очень атмосферно. Много смыслов, много тепла и добра.
    Своего рода способ душу полечить, убедиться, как много в нашей жизни наносного, шумного и искусственного, и как важно оставаться людьми, не изменяя себе и своему предназначению.
    Мы благодарны Антону, как организатору и как вдохновителю.
    Желаем успехов в творчестве, в реализации, в продвижении культуры.
    Всем советуем побывать на такой необычной экскурсии!

