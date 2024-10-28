Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
161 отзыв
3 часа
Аудиогид
Лучший выбор
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
4 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
7 отзывов
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник и вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30
Завтра в 13:00
2 ноя в 15:30
1 200 за человека
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
3 ноя в 15:00
9 ноя в 15:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 октября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Большое спасибо Наталье за прекрасный день в Тобольске, за чудесный проект Ангелов, за ее энтузиазм и любовь к своему городу. Мы выбрали авто-пешеходный формат (спасибо водителю Александру), который позволил нам познакомиться со всеми Ангелами в городе.
  • Е
    Евгения
    22 октября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Очень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! Увлекательно, познавательно! Огромное спасибо!!!
    Очень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! УвлекательноОчень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! Увлекательно
  • Д
    Дмитрий
    17 октября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Были с ребенком, продолжительность экскурсии для нас была оптимальной. Интересно, ёмко, познавательно, понравилось.
  • З
    Зиля
    13 октября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Всё понравилось!
  • А
    Артем
    22 сентября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Спасибо, Марина!
  • А
    Анастасия
    20 сентября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Отлично провели время. Узнали много новой информации, хочу отметить речь экскурсовода. Очень приятно и понятно)

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О чем расскажут ангелы Тобольска
  2. Легенды и мифы Тобольска
  3. Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Базарная площадь
  6. Сквер Ершова
  7. Софийский собор
  8. Дворец наместника
  9. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в октябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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