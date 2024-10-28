О Ольга

Большое спасибо Наталье за прекрасный день в Тобольске, за чудесный проект Ангелов, за ее энтузиазм и любовь к своему городу. Мы выбрали авто-пешеходный формат (спасибо водителю Александру), который позволил нам познакомиться со всеми Ангелами в городе.