3 часа
Аудиогид
Лучший выборО чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
4 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник и вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30
Завтра в 13:00
2 ноя в 15:30
1 200₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
3 ноя в 15:00
9 ноя в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 октября 2024Большое спасибо Наталье за прекрасный день в Тобольске, за чудесный проект Ангелов, за ее энтузиазм и любовь к своему городу. Мы выбрали авто-пешеходный формат (спасибо водителю Александру), который позволил нам познакомиться со всеми Ангелами в городе.
- ЕЕвгения22 октября 2024Очень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! Увлекательно, познавательно! Огромное спасибо!!!
- ДДмитрий17 октября 2024Были с ребенком, продолжительность экскурсии для нас была оптимальной. Интересно, ёмко, познавательно, понравилось.
- ЗЗиля13 октября 2024Всё понравилось!
- ААртем22 сентября 2024Спасибо, Марина!
- ААнастасия20 сентября 2024Отлично провели время. Узнали много новой информации, хочу отметить речь экскурсовода. Очень приятно и понятно)
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Нескучные экскурсии»
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