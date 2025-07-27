Мои заказы

Активности – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Тобольске, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
23 сен в 10:00
3500 ₽ за человека
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Погрузиться в древние сибирские предания на экскурсии-квесте без гида
Начало: У Кремля
2 окт в 07:00
3 окт в 07:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
    За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
    пряники, сделать козули разных форм, вырезать из дерева чудесную птичку, выковать именной гвоздь в настоящей кузнице. И все это в теплой и дружественной, камерной атмосфере.
    Рекомендую от души, если вы в Тобольске.

  • N
    Natalya
    19 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
    тебя место их глазами. Так вышло в музее-балагане Дом Спиридона. Как будто приехали в гости к близкому другу: сын выковал гвоздь, вместе напекли вкуснейших пряников, узнали, что самобытные игрушки не вырезаются ножом, а рубятся специальным набором топоров. Низкий поклон Антону за частушки и знакомство с Петром и Пушкиным, за советы по городу и новые знакомства ❤️

    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
  • А
    Анна
    7 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
  • А
    Анастасия
    14 июня 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
    Как-то
    по-домашнему и очень энергетически насыщенно все прошло, мы еще весь вечер обсуждали все, что увидели и попробовали.
    Рекомендую вас всем, кто поедет в Тобольск к обязательному посещению.
    Анастасия и ко.
    Спасибо от всего сердца❤

    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
  • Н
    Нина
    5 мая 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала
  • Д
    Дарья
    28 апреля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
  • А
    Анна
    14 апреля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
    Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли
    пряники и попили вкусный чай, а еще никуда без балаганного представления от Петра. Такое скопление ремесел в одном месте вызывает восхищение. Приятная дружеская обстановка располагает, как будто приехала к старым друзьям!
    Мира, благополучия и процветания вашему дому!

    Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно
  • И
    Ирина
    28 марта 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Если ли вы хотитите прикоснуться к народной культуре и истории и просто провести время в хорошей компании, то вам- сюда.
    Окунуться в прошлое, взять в руки книгу, на которой остались следы воска от свечи, попробовать себя в роли кузнеца, используя старинную наковальню, испечь пряник, поиграть на народных инструментах, даже увидеть настоящее балаганное представление- все это вызывает эмоции, которые сложно описать словами! И, конечно, посмотреть какие шедевры рождаются из-под топора мастера! Здесь не грузят фактами, цифрами - здесь просто работают увлеченные люди, которые своим позитивом и любовью к народной культуре заряжают других. Получили огромное удовольствия и взрослые, и дети. Ребята, большое спасибо и успехов!

  • А
    Алексей
    4 февраля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Мы были семьей, в разных возрастах. И дети-студенты, и школьник, и мы сами.
    Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с
    нешаблонной энергетикой, с силой вдохновения и творчества, с бездонным колодцем духовных скреп, традиций, промыслов, творчества и мастерства.
    Все очень атмосферно. Много смыслов, много тепла и добра.
    Своего рода способ душу полечить, убедиться, как много в нашей жизни наносного, шумного и искусственного, и как важно оставаться людьми, не изменяя себе и своему предназначению.
    Мы благодарны Антону, как организатору и как вдохновителю.
    Желаем успехов в творчестве, в реализации, в продвижении культуры.
    Всем советуем побывать на такой необычной экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
  2. Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
  3. Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Базарная площадь
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Сквер Ершова
  8. Софийский собор
  9. Гостиный Двор
  10. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Активности», 10 ⭐ отзывов, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь