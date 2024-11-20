Экскурсии Тобольска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Тобольске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
165 отзывов
3 часа
Аудиогид
Лучший выбор
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
3 дек в 10:00
4 дек в 10:00
1 500 за человека
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Погулять по историческому центру и прикоснуться к прошлому города на обзорной экскурсии
Начало: У Тобольского кремля
3 дек в 15:00
4 дек в 15:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 ноября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Людмила Александровна чудесный рассказчик. Маршрут экскурсии охватил места, в которые мы самостоятельно и не заглянули бы. Познавательно, захватывающе и невероятно интересно! Спасибо, Людмила Александровна!)
  • А
    Алексей
    18 ноября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Отличная экскурсия! Лучшая для прогулки по Тобольску. Хоть для первого знакомства, хоть для следующих знакомств с историей города и судьбами
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    горожан. Ещё и в исполнении автора всей задумки. Наталья отличная рассказчица, чуткий гид, поклонница Тобольска. Не в первый раз на этой экскурсии. И ещё пойдём!!! Всем советуем!!!

  • О
    Ольга
    10 ноября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Экскурсия понравилась! Наталья прямо кладезь исторических знаний!! Лучше, конечно, на такие экскурсии в летнее время ходить😌 Начавшаяся пурга не дала в комфорте пройти весь маршрут, но Наталья нашла для нас возможность послушать истрии Тобольских Ангелов дома, в тепле! Спасибо Наталье!
    Экскурсия понравилась! Наталья прямо кладезь исторических знаний!! Лучше, конечно, на такие экскурсии в летнее время ходить😌
  • Л
    Любовь
    3 ноября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Наталья, чудесный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия, 3 часа пролетели очень быстро! С таким экскурсоводом, любимец свой город и
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    воодушевленной- готовы были гулять и познавать про город Тобольск и их ангелов! Спасибо вам огромное! Ждем от вас новых экскурсий и идей! Удачи вам

  • M
    Mikhail
    30 октября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Можно, также добавить материала интересного для детей, им было скучновато
  • А
    Анастасия
    25 октября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    В Тобольске были впервые, очень интересная экскурсия и как же нам повезло с экскурсоводом, Людмила Александровна очень приятная женщина и
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    время в ее компании прошло незаметно, очень знающая, прекрасная речь, на все вопросы отвечала, много интересного рассказала, видно, что человек влюблен в свой город и в свою профессию) в след раз будем обращаться только к ней) спасибо огромное)

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «История и архитектура»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Знакомьтесь, Тобольск
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Самое главное
  3. Базарная площадь
  4. Сад Ермака
  5. Кремль
  6. Сквер Ершова
  7. Софийский собор
  8. Дворец наместника
  9. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в ноябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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