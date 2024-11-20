3 часа
Аудиогид
Лучший выборО чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
3 дек в 10:00
4 дек в 10:00
1 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Погулять по историческому центру и прикоснуться к прошлому города на обзорной экскурсии
Начало: У Тобольского кремля
3 дек в 15:00
4 дек в 15:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 ноября 2024Людмила Александровна чудесный рассказчик. Маршрут экскурсии охватил места, в которые мы самостоятельно и не заглянули бы. Познавательно, захватывающе и невероятно интересно! Спасибо, Людмила Александровна!)
- ААлексей18 ноября 2024Отличная экскурсия! Лучшая для прогулки по Тобольску. Хоть для первого знакомства, хоть для следующих знакомств с историей города и судьбами
- ООльга10 ноября 2024Экскурсия понравилась! Наталья прямо кладезь исторических знаний!! Лучше, конечно, на такие экскурсии в летнее время ходить😌 Начавшаяся пурга не дала в комфорте пройти весь маршрут, но Наталья нашла для нас возможность послушать истрии Тобольских Ангелов дома, в тепле! Спасибо Наталье!
- ЛЛюбовь3 ноября 2024Наталья, чудесный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия, 3 часа пролетели очень быстро! С таким экскурсоводом, любимец свой город и
- MMikhail30 октября 2024Можно, также добавить материала интересного для детей, им было скучновато
- ААнастасия25 октября 2024В Тобольске были впервые, очень интересная экскурсия и как же нам повезло с экскурсоводом, Людмила Александровна очень приятная женщина и
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «История и архитектура»
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