Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Денис19 октября 2025Давно интересовался темой Сибирских казаков и очень хотелось посмотреть на быт вживую. Понравился комфортный и достаточно быстрый трансфер по Сибирскому
Алексей28 мая 2025Светлана, спасибо за содержательную экскурсию в гости к томским казакам! Изучающим отзывы рекомендую посетить эту экскурсию! Это очень аутентичное место. Вы погрузитесь в историю, ощутите боевое оружие, увидите быт казаков. В общем испытаете полный восторг!
Анна15 мая 2025Очень необычная интерактивная экскурсия, которая точно понравится всей семье, особенно мужчинам. Ехать до локации менее часа по комфортной дороге. Гид
Мария9 сентября 2024Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
Сколько стоит экскурсия по Томску в декабре 2025
