Групповые экскурсии Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Томске, цены от 2 550 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по барам в Томске
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
6 июля в 17:30
13 июля в 17:30
35002 800 за человека
Кофе-тур в Томске
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Кофе-тур в Томске
Начало: Зависит от программы
Расписание: По договоренности
1 окт в 14:00
2 550 за человека
Чайный тур в Томске
Мини-группа
3 часа
Чайный тур в Томске: путешествие от русских традиций к китайской философии
Погрузитесь в атмосферу настоящего чаепития: от русского самовара до китайской церемонии с мастером. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Ул. Шишкова 10
Расписание: Согласно расписанию
1 ноя в 07:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 октября 2023
    Тур по барам в Томске
    Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву
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    даешься! Это не просто тур по барам! Каждый бар, это отдельный напиток, и про каждый Арина рассказывала столько интересного, учила как правильно пить эти напитки! те посетители которые просто сидели в барах а не были с нами на экскурсе оооочень нам завидовали! Причем Арина не просто провела тур, она еще и конкурс нам устроила! В общем было очень весело, интересно!

  • И
    Игорь
    13 июня 2023
    Кофе-тур в Томске
    Всё было на высшем уровне! Наш гид Арина, показала себя с самой, что ни на есть лучшей стороны! Очень много нового и интересного узнал я с друзьями. СПАСИБО!
  • Н
    Нина
    3 мая 2023
    Тур по барам в Томске
    Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно. Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по барам в Томске
  2. Кофе-тур в Томске
  3. Чайный тур в Томске
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Воскресенская церковь
  3. Дом с драконами
  4. Богородице-Алексеевский монастырь
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Белое озеро
  9. Памятник счастью
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Томску в июле 2024
Сейчас в Томске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 2 550 до 2 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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