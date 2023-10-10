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3 часа
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
6 июля в 17:30
13 июля в 17:30
35002 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Кофе-тур в Томске
Начало: Зависит от программы
Расписание: По договоренности
1 окт в 14:00
2 550₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Чайный тур в Томске: путешествие от русских традиций к китайской философии
Погрузитесь в атмосферу настоящего чаепития: от русского самовара до китайской церемонии с мастером. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Ул. Шишкова 10
Расписание: Согласно расписанию
1 ноя в 07:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 октября 2023Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву
- ИИгорь13 июня 2023Всё было на высшем уровне! Наш гид Арина, показала себя с самой, что ни на есть лучшей стороны! Очень много нового и интересного узнал я с друзьями. СПАСИБО!
- ННина3 мая 2023Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно. Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Групповые»
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