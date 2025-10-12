Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Томске
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
2 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
Пешая
2 часа
-
20%
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
от 5750 ₽7187 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    12 октября 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Экскурсия очень понравилась. Арина очень эрудирована, владеет информацией об исторических событиях, мест, временных дат. Экскурсия была интересная и незабываемая.
  • Е
    Елена
    1 сентября 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились в увлекательное путешествие. было
    читать дальше

    интересно и очень познавательно. Закоулки города интересны. не всегда можно рассмотреть город во всей красе самостоятельно, а с жителем города знакомство проходит гораздо быстрее. Арина - замечательно и интересно показала интересные закоулки

    Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились
  • А
    Алла
    17 июля 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и насыщенная. Рекомендую всем сходить на эту экскурсию., гид Арина очень приятная, 2 часа пролетело не заметно.
  • Н
    Наталья
    14 июня 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из 6 человек, которые пять
    читать дальше

    лет жили и учились в Томске в далекие восьмидесятые годы. Мы побывали в таких закоулках о существовании которых даже не подозревали, узнали много интересного о наличниках на окнах деревянных домов)) Арина не перегрузила экскурсию датами и цифрами, рассказ был живым и все время держал внимание. И даже жара не помешала нам получить удовольствие от экскурсии. Желаем Арине всего хорошего и благодарных экскурсантов! Человек любит свой город и заряжает своей любовью других! Мы тоже любим Томск!

    Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании изХочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из
  • М
    Маргарита
    22 мая 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Заказывала две экскурсии у Арины и каждая просто чудесна. Материал и маршруты не пересекаются, всё очень познавательно и интересно! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 марта 2025
    Закоулки и великие люди Томска
    Экскурсия огонь,а Арина просто умница!!!! Она перевернула первое впечатление о Томске,спасибо ей огромное!!!!
  • А
    Анастасия
    8 июля 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Очень благодарна за прекрасную прогулку! Была впечатлена рассказом гида, прогулялись по закоулкам города. Вся наша компания была в восторге! Приятный бонус получили в конце прогулки в виде списка мест в городе, где можно поесть, попить и потанцевать)
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
    читать дальше

    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
    читать дальше

    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
    читать дальше

    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • В
    Влада
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Чудесная экскурсия! Очень интересный маршрут, необыкновенный. У Арины отличный хорошо поставленный голос, грамотная речь, её очень приятно слушать. Огромное спасибо за то, что влюбляете в Томск, даже в его закоулки!
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели основные достопримечательности города, хотели
    читать дальше

    познакомиться именно с таким «не туристическим» Томском. Выбрали экскурсию Арины и остались под большим впечатлением! Действительно, мы были в таких потаенных местах, куда нас еще ни один гид не заводил! Удивили деревянные дома, не те, что на открытках, а до сих пор жилые, древние. Очень понравилась история про старца Федора Томского, это местная легенда и я хочу теперь еще побольше о нем узнать. Я и мои подруги очень довольны и смело рекомендуем экскурсию и гида! Спасибо, Арина)))

    Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже виделиМы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже виделиМы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели

