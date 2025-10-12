читать дальше

лет жили и учились в Томске в далекие восьмидесятые годы. Мы побывали в таких закоулках о существовании которых даже не подозревали, узнали много интересного о наличниках на окнах деревянных домов)) Арина не перегрузила экскурсию датами и цифрами, рассказ был живым и все время держал внимание. И даже жара не помешала нам получить удовольствие от экскурсии. Желаем Арине всего хорошего и благодарных экскурсантов! Человек любит свой город и заряжает своей любовью других! Мы тоже любим Томск!