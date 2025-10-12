Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
от 5750 ₽
7187 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь12 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Арина очень эрудирована, владеет информацией об исторических событиях, мест, временных дат. Экскурсия была интересная и незабываемая.
- ЕЕлена1 сентября 2025Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились в увлекательное путешествие. было
- ААлла17 июля 2025Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и насыщенная. Рекомендую всем сходить на эту экскурсию., гид Арина очень приятная, 2 часа пролетело не заметно.
- ННаталья14 июня 2025Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из 6 человек, которые пять
- ММаргарита22 мая 2025Заказывала две экскурсии у Арины и каждая просто чудесна. Материал и маршруты не пересекаются, всё очень познавательно и интересно! Рекомендую!
- ЕЕлена20 марта 2025Экскурсия огонь,а Арина просто умница!!!! Она перевернула первое впечатление о Томске,спасибо ей огромное!!!!
- ААнастасия8 июля 2024Очень благодарна за прекрасную прогулку! Была впечатлена рассказом гида, прогулялись по закоулкам города. Вся наша компания была в восторге! Приятный бонус получили в конце прогулки в виде списка мест в городе, где можно поесть, попить и потанцевать)
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ВВлада29 мая 2024Чудесная экскурсия! Очень интересный маршрут, необыкновенный. У Арины отличный хорошо поставленный голос, грамотная речь, её очень приятно слушать. Огромное спасибо за то, что влюбляете в Томск, даже в его закоулки!
- ППолина28 мая 2024Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели основные достопримечательности города, хотели
