Экскурсии со скидкой в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Томске, цены от 5 670 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Популярное предложение
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
18 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 65005 850 за всё до 8 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
18 июля в 10:30
19 июля в 10:00
от 63005 670 за всё до 8 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
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    истории Томска места, вовлекает слушателей в диалог. Очень рекомендуем, скучно точно не будет! Так случилось, что экскурсия Арины, являющаяся обзорной, была у нас заключительной в наши три с половиной дня в Томске, и во многом благодаря ей мы увезли с собой самые тёплые впечатления о городе и томичах.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • К
    Ксения
    22 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
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    как-то даже по фотографии я поняла, что Арина именно тот человек, который покажет Томск так, как я люблю: с юмором, прибаутками, интересными историями. При этом составляя общий образ города, который запомнится надолго. Потрясающая прогулка и шикарный экскурсовод. Спасибо!

  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
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    имеем представление, где дополнительно можно погулять, чтоб более полно насладиться видами старины, но уже со знанием истории города и великих людях, которые ее творили. Благодарим.

    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Томск: от динозавров до наших дней
  2. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  3. Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
  4. Закоулки и великие люди Томска
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Воскресенская церковь
  3. Дом с драконами
  4. Богородице-Алексеевский монастырь
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Памятник счастью
  9. Белое озеро
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Томску в июле 2024
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