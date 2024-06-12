1 чел.
По популярности
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20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
18 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 65005 850₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
18 июля в 10:30
19 июля в 10:00
от 63005 670₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июня 2024Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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- ММарина22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
- ААндрей6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Со скидкой»
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