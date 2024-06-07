Неспешные экскурсии Томска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Томске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Томском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700 за всё до 10 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
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    живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Первая встреча с Томском
    Всё прошло замечательно, рекомендую
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Первая встреча с Томском
    Совершенно чудесная прогулка (несмотря на погоду) с Ольгой. Ольга- интересный рассказчик, знающий, опытный гид. Все было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно, а первое впечатление о Томске действительно составлено.
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Первая встреча с Томском
    Экскурсия была для учеников 6-9 классов, все остались в восторге! Натерли Чехову нос и погуляли прекрасно, с погодой особенно повезло.
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    Дети слушали с интересом, так что такая экскурсия будет полезна и интересна не только взрослым. Экскурсовод Ольга рассказывала очень понятным и интересным языком. Будем рекомендовать Вас друзьям обязательно!

  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
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    - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!

    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая встреча с Томском
  2. Томские теремки: деревянное зодчество
  3. Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2024 год для пенсионеров, 17 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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