Томск: от основания до наших дней
Обзорная экскурсия для тех, кто устал от классических «посмотрите направо»
Начало: На набережной Томи
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
от 5750 ₽
7187 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 окт в 09:00
18 окт в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
от 5750 ₽
7187 ₽ за всё до 15 чел.
