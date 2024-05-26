1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ККсения22 апреля 2024Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
- ННаталья2 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия. Арина интересно рассказывает, заслушивалась. И конечно, просто посещение города не сравнится с экскурсией по городу, во
- ННаталья13 августа 2022На экскурсии были вдвоем с мужем. Вышла увлекательная (авто)прогулка по Томску! Юрий не только настоящий знаток города, но и интересный собеседник! Впечатления самые лучшие! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Памятник Чехову»
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