Памятник Чехову – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Чехову» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • К
    Ксения
    22 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
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    как-то даже по фотографии я поняла, что Арина именно тот человек, который покажет Томск так, как я люблю: с юмором, прибаутками, интересными историями. При этом составляя общий образ города, который запомнится надолго. Потрясающая прогулка и шикарный экскурсовод. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Мне очень понравилась экскурсия. Арина интересно рассказывает, заслушивалась. И конечно, просто посещение города не сравнится с экскурсией по городу, во
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    время которой "интересные места", отмеченные на карте, наполняются смыслом и какой-то совершенно иной энергией, и чувствуешь, что ты становишься частью этой истории. Спасибо большое Арине, которая подарила мне замечательные эмоции. А ещё, Арина рассказала какие места и мероприятия можно посетить в Томске, скинула всю информацию на вотсап. Услугой довольна. Рекомендую всем.

  • Н
    Наталья
    13 августа 2022
    По Томску на автомобиле
    На экскурсии были вдвоем с мужем. Вышла увлекательная (авто)прогулка по Томску! Юрий не только настоящий знаток города, но и интересный собеседник! Впечатления самые лучшие! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Памятник Чехову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Томск: от динозавров до наших дней
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  3. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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